Czerwień to nie tylko kolor miłości - to również jedna z najpiękniejszych barw związanych z Bożym Narodzeniem. Dodatki i gadżety w tym kolorze wykorzystujemy do dekoracji choinek, stołów i aranżacji wystroju pomieszczeń!

Czerwone dodatki na święta

Gadżety świąteczne w odcieniach czerwieni uważam za absolutny must-have w każdym mieszkaniu. Drobne akcenty w tym kolorze nadadzą charakteru i będą cieszyły oko. Ja uwielbiam mój czerwony, świąteczny kubek!

- Edyta, redaktor działów Życie gwiazd i Kultura



W mojej galerii znajdziesz cały wybór najładniejszych dodatków z polskich sklepów. Niektóre z nich kupicie dosłownie za grosze!

Jakie będzie dla nich idealne tło? Świetnie skomponują się z bielą, złotem i srebrem. Możesz również dołączyć gadżety w kolorze... czarnym lub zielonym. Do odważnych świat należy!

