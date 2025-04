Jak zaznacza Beata Przybylak, niedobory snu skutkują chronicznym zmęczeniem, zaburzeniami koncentracji czy otyłością. Wpływają też na wygląd i samopoczucie, dlatego kłopotów z zasypianiem nie należy bagatelizować. Warto wiedzieć, co może je powodować.

Tryb życia, zła dieta, nieodpowiednio dobrana poduszka czy korzystanie z urządzeń elektronicznych przed snem to przyczyny, które mogą wpływać na jakość naszego snu. Tymczasem na wszystkie te rzeczy możemy mieć wpływ. Wystarczy wyeliminować złe nawyki, by przywrócić naturalny rytm snu - mówi ekspert marki Wendre.

Oto kilka wskazówek:

Nie jedz tłusto przed snem

Problemy ze snem mogą mieć związek z dietą. Tłuste i obfite kolacje nie sprzyjają odpoczynkowi, dlatego powinny być posiłkiem lekkostrawnym, który należy zjeść na 2-3 godziny przed snem. Będziemy lepiej spali, jeśli nie położymy się do łóżka głodni.

Warto pamiętać, że smażone potrawy powinniśmy zastąpić tymi pieczonymi lub gotowanymi na parze. Późną porą unikajmy też łakoci i słonych przekąsek. Produkty te są mocno kaloryczne. Oznacza to, że dostarczają organizmowi dużą dawkę energii, co jest niewskazane przed snem.

Nie zasypiaj przed telewizorem

Czy wiesz, że elektroniczny sprzęt może zaburzać twój spokojny sen? Emitowane przez smartfon czy telewizor niebieskie światło to sygnał dla mózgu, że nastaje świt. Wówczas nasz umysł hamuje uwalnianie melatoniny, hormonu regulującego naturalny rytm snu. Jeśli chcesz szybciej zasnąć, odłóż telefon i wyłącz telewizor lub laptopa przynajmniej na pół godziny przed pójściem spać.

Dbaj o jakość snu

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jakie znaczenie dla jakości snu może mieć poduszka. Źle dobrana wpływa na problemy z kręgosłupem i sprawia, że budzimy się niewyspani. Dlatego wybierając ją powinniśmy kierować się właściwościami oraz funkcjonalnością produktu. Z myślą o tych, którzy borykają się z bólami kręgosłupa powstała poduszka ergonomiczna Havero marki Wendre.

Produkt został wykonany z pianki termoplastycznej. Dzięki temu zapewnia ona idealne podparcie podczas snu i prawidłowe rozłożenie siły nacisku ciała. Odciążenie kręgosłupa znacząco poprawia też komfort wypoczynku i wpływa na zasypianie.

Innym rozwiązaniem jest poduszka ortopedyczna Aloe Vera. Podczas snu zapewnia ona prawidłowe podparcie szyi i ramion. Ponadto produkty z tej linii są przyjazne alergikom i osobom, których cera jest skłonna do podrażnień. Kojące właściwości aloesu dodatkowo poprawią wygląd naszej skóry, a my będziemy budzić się bardziej wypoczęci

Grunt to relaks

Stres, zmęczenie, szybkie tempo życia – wszystko to ma wpływ na to, jak śpimy. Im więcej emocji w ciągu dnia, tym trudniej o spokojny sen, dlatego warto pomyśleć wieczorem o chwili wytchnienia. Pomocna może okazać się aromatyczna kąpiel z olejkami eterycznymi. Taka forma relaksu zneutralizuje stres, rozluźni mięśnie, poprawi samopoczucie i pomoże w stanach wyczerpania. Pamiętajmy jednak, by temperatura wody nie była za gorąca – przegrzanie organizmu nie służy zasypianiu.

Sięgnij po książkę

Czytanie książek jest jednym z tych rytuałów, które ułatwiają zasypianie. Miłośnicy literatury doskonale wiedzą, jak uspakajające jest to zajęcie. Wprowadzenie nawyku czytania przed snem zredukuje stres i poprawi jakość naszego odpoczynku.

Nie sięgajmy jednak po książki czy artykuły związane z naszą pracą ani te, które mogą pobudzić emocje. Literatura przed snem ma nam pomóc w relaksie i ułatwić zasypianie.

Pij herbatki ziołowe

O tym, że nadmiar kofeiny wpływa na jakość snu, nie trzeba przypominać. Niewielu jednak wie, które zioła mogą pomoc w zasypianiu. Tu z pomocą przychodzi natura – liście melisy i kwiaty rumianku. Napar z melisy działa kojąco na nasz system nerwowy, pomaga opanować emocje i pozwala się odprężyć.

W stanach niepokoju równie dobrze sprawdza się także rumianek. Herbaty z rumianku są bogate w wapń i magnez, czyli substancje, które ułatwiają zasypianie.

Warto pamiętać, że w przypadku problemów ze zdrowiem i długotrwałej bezsenności należy skonsultować się z lekarzem. Powyższe porady nie zastąpią wizyty u specjalisty.