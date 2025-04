Ubrania poddawane wielokrotnemu praniu z czasem poddawane są próbie wytrzymałościowej. Życzylibyśmy sobie, aby za każdym razem były nieskazitelnie czyste, pachnące, wręcz idealne! Bez względu na to, czy to ulubiona bluzka, wieczorowa sukienka czy dziecięce ręczniki.

Wysoka lub niska temperatura, różne programy prania oraz nietuzinkowe kolory – zmagamy się z tym na co dzień, ustalając jak najbardziej odpowiednią dla tkaniny pielęgnację, a to nie proste! Wysokojakościowe produkty mogą znacznie ułatwić to zadanie, sprawiając, że pranie będzie zawsze satysfakcjonujące i bez plam!

Nad jakością oraz normami w sprawie kapsułek oraz innych detergentów należących do marki Procter & Gamble stoi Brukselskie Centrum Badawczo-Rozwojowe P&G, które odwiedziliśmy, aby przekonać się w jaki sposób naukowcy opracowują nowe produkty.

Najbardziej zainteresowało nas pomieszczenie o nazwie PALL (Performance Assessment Laundry Lab), gdzie znajdują się różnorodne modele pralek, pochodzących z różnych części świata. Tam dokonywane są pomiary oraz analizy, czy dostatecznie dana plama z konkretnego produktu została sprana lub nie.

Pod uwagę brane jest kilka czynników- typ pralki, rodzaj dostępnych programów oraz najważniejszy czynnik – temperatura wody. Jak się okazało, jest ona różna w zależności od naszych krajowych przyzwyczajeń lub dostępności. Każda kapsułka Ariel, opracowywana w laboratorium musi spełniać normy dla wszystkich rodzajów pralek oraz twardości i temperatury wody. Co ciekawe, Japończycy piorą ubrania wręcz w lodowatej wodzie, ok. 5 stopni Celsjusza. Kapsułki odpowiednio pielęgnują, chronią oraz czyszczą ubrania oraz ręczniki. Mając na względzie ochronę środowiska, warto zmniejszyć temperaturę prania, dbając również o kondycję naszych tkanin.

Ariel zmieniał swoją formę latami – od proszku, poprzez płyn piorący, kapsułki piorące oraz obecne kapsułki PODS, opracowane przez firmę Procter&Gamble. Firma zachęca konsumentów do brania udziału w testach konsumenckich w siedzibie firmy w specjalnych pokojach typu kuchnia, łazienka lub salon, gdzie może swobodnie podglądać w jaki sposób użytkownicy wypróbowują produkt i w jaki sposób starają się go użyć. Dzięki temu, firma jest w stanie lepiej dostosować się do klienta oraz jego wymogów.

