Bombki styropianowe to popularna baza własnoręcznie przygotowywanych ozdób choinkowych. Ich dużym atutem jest fakt, że można je ozdobić według własnego gustu, a także to, że na pewno się nie stłuką. Nawet dzieci są w stanie dekorować bombki styropianowe - jest to banalnie proste. My prezentujemy pomysł na ozdobienie bombek styropianowych za pomocą bibuły.

Do ozdobienia bombki styropianowej potrzeba:

bombek styropianowych,

ozdobnego sznurka,

ostrych nożyczek,

bibuły, najlepiej o lekko metalicznym połysku,

kleju do styropianu (lub innego, np. typu Wikol).

Jak ozdobić bombki styropianowe bibułą?

Z bibuły wytnij dużo cienkich paseczków. Wszystkie paski precyzyjnie pozwijaj w ruloniki, które będą kształtem przypominać miniaturowe różyczki. Jeśli wolisz mniej pracochłonną wersję, pozgniataj je w małe kulki. Zaangażuj do pomocy dziecko - to świetne ćwiczenie motoryki małej.

fot. By ozdobić bombki styropianowe, zwiń paseczki bibuły w małe ruloniki/Adobe Stock, freepeoplea

Do bombki styropianowej przyczep kawałek ozdobnego sznurka, który będzie służył jako zawieszka. Może to być np. sznurek ozdobiony maleńkimi koralikami. Używając Wikolu lub specjalnego kleju do styropianu, mocuj na styropianowej bombce ruloniki (kwiatuszki/kuleczki) z bibuły. Przyklejaj je bardzo ciasno, aby uzyskać lepszy efekt wizualny.

fot. Ruloniki z bibuły przylepiaj do bombki styropianowej/Adobe Stock, freepeoplea

W zależności od upodobań, możesz osiągnąć różne efekty wizualne - używaj jednego koloru bibuły lub kilku. Gotową bombkę styropianową możesz jeszcze ozdobić sypkim brokatem.

Ozdobione bombki styropianowe mogą być nie tylko efektownymi ozdobami na choinkę. To również dekoracyjny element stroika świątecznego lub wieńca adwentowego.

