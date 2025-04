Biała dynia to wciąż rzadkość, za to bardzo pożądana nie tyle w kuchni, ile w roli jesiennej dekoracji. Jest to odmiana dekoracyjna i choć nadaje się do jedzenia, najczęściej zdobi ogrody, balkony albo mieszkania. Jak zaaranżować białą dynię, aby pięknie prezentowała się w każdym wnętrzu?

Reklama

Spis treści:

Może się okazać, że zakup białej dyni będzie trudniejszy, niż ci się wydaje. Paradoksalnie, by mieć dekoracyjne białe dynie w dużej ilości i różnych wielkościach, najprościej je... wysiać wiosną. Jeśli jednak białej dyni poszukujesz właśnie jesienią, zajrzyj na dobrze zaopatrzony targ lub do okolicznego gospodarstwa specjalizującego się w uprawie dyni. Właśnie jesienią organizowane są festiwale dyni i małe, lokalne obchody, podczas których być może uda ci się taką kupić.

Możesz też znaleźć większą hodowlę i pola dyniowe - są na terenie całego kraju. Białą dynię możesz też kupić przez internet. Szczególnie pożądana jest odmiana baby boo lub casperita.

Na aukcjach internetowych, także lokalnie, sprzedawane są również białe patisony jadalne. Także z nich możesz stworzyć piękną jesienną dekorację domu. Wyglądają podobnie do białych dyń i równie dobrze prezentują się we wnętrzach.

fot. Biala dynia dekoracyjna/Adobe Stock, agneskantaruk

Białe dynie służą nie tylko do dekoracji. Są odmiany jadalne, które możesz uprawiać zarówno do celów kulinarnych, jak i dekoracyjnych.

Jadalne odmiany białej dyni:

lumina: dynia o twardej skórce i bogatym w karoten miąższu. Osiąga 7 - 10 kg, doskonała na przetwory z dyni i ciasta.

flat white boer: kremowa i intensywna w smaku, praktycznie nie do kupienia w Polsce. Doskonała na sernik.

Ozdobne odmiany białej dyni:

casperita: osiąga wielkość grejpfruta, jest kształtna, z wyraźnie zaznaczonymi „żebrami”,

baby boo: odmiana o kremowym odcieniu, niewielka, ważąca 100 - 200 g,

moonshine: kształt podobny do baby boo, ale większa (osiąga 4 - 6 kg). Ma ciemnozielony ogonek.

fot. Białe dynie ozdobne/Adobe Stock, Diana Vyshniakova

Czasem nie potrzeba wiele, by stworzyć zachwycającą dyniową dekorację. Kilka sztuk białej dyni, świece i kwiaty w szkle stworzą przytulny klimat, a zarazem będą wyglądać niezwykle elegancko. Biała dynia to także wdzięczny materiał do wszelkich zdobień. Wystarczy klej i brokat w złotym kolorze, by stworzyć dyniową dekorację w stylu glamour.

Możesz także zdecydować się na kompozycję z białej dyni i szyszek. W jej towarzystwie dobrze będą się prezentować inne naturalne dodatki takie jak żołędzie, kasztany czy suche liście. Głóg i owoce dzikiej róży stworzą kontrastowe połączenie. Białe dynie dekoracyjne odmiany baby boo lub casperita ułóż na wianuszkach uplecionych z wysuszonej trawy.

Jeśli nie chcesz szukać specjalnie białej dyni albo marnować jej w imię pięknych dekoracji, możesz postawić na sztuczne białe dynie. Mogą być wykonane z materiałów typu styropian, ale także z ceramiki, porcelany albo plastiku.

Dostępne są w wersji bardziej glamour lub minimalistycznej. Można je dostać przez internet, a także w sklepach z dodatkami do domu, takich jak Action, Tedi czy Home&You. Taka dynia może spokojnie stać w słońcu, w towarzystwie świec czy na obrusie - nie ma obaw, że coś się zbyt mocno nagrzeje lub po prostu zgnije.

fot. Biała dynia dekoracyjna/Adobe Stock, 5second

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.10.2020.

Czytaj także:

Ozdoby z dyni dla dzieci

Co można zrobić z kasztanów?

Jak zrobić lampion z dyni na Halloween?

Reklama

Piękne ozdoby na każdą porę roku kupisz z atrakcyjną zniżką, wykorzystując kod rabatowy Home&You, który u nas znajdziesz!