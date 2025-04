Marka Vizir we współpracy z Towarzystwem Nasz Dom ogłasza rozpoczęcie programu "Ubrania od Serca", dzięki któremu każdy kupujący wybrane produkty Vizir w dniach od 4 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. przyczynia się do ufundowania nowych ubrań dla dzieci mieszkających w domach dziecka.

Akcja "Ubrania od serca" ma na celu wesprzeć domy dziecka w dążeniu do wyrównania różnic pomiędzy podopiecznymi placówek a ich rówieśnikami z pełnych rodzin. Marka Vizir i Towarzystwo Nasz Dom, działające w ramach Funduszu Korczaka, kierują się przekonaniem, że każdemu dziecku należy się równy start w przyszłość i każda, nawet najmniejsza pomoc jest ważna. Najbardziej potrzebujące domy dziecka będą miały możliwość wyposażyć dzieci w nowe ubrania, ale równie ważnym jest fakt, że dzieci dostaną możliwość samodzielnego wyboru ubrań, które im się podobają."Jednym z głównych celów placówek opiekuńczo-wychowawczych jest zminimalizowanie dystansu dzielącego ich podopiecznych i dzieci pochodzących z pełnych rodzin, jednak specyfika funkcjonowania tego rodzaju placówek oraz kwestie finansowe często to utrudniają.

Akcja “Ubrania od serca", w ramach której przekazane zostaną placówkom opiekuńczo-wychowawczym bony na zakup ubrań, ma bardziej kompleksowy wymiar. Oprócz tego, że podopieczni otrzymają nową odzież, bardzo ważna jest też swoboda wyboru, którą zyskują dzieci oraz możliwość pójścia na zakupy, co nie zdarza się im często. Przebywanie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zmusza podopiecznych do dostosowania się do przepisów i rygorów życia zbiorowego, dlatego każda możliwość wyrażenia siebie, chociażby poprzez ubiór jest dla nich bardzo ważna." - podsumowała Iwona Niemasz, przewodnicząca zarządu Towarzystwa Nasz Dom.

Akcja przeprowadzona będzie w dwóch etapach, tj. w dniach 04.12.-31.12.2017 za pośrednictwem sieci sklepów Biedronka, a w okresie 01.01-28.02.2018 w innych sklepach w Polsce za wyjątkiem Biedronki. Każdy kto w tym czasie dokona zakupu oznaczonych produktów marki Vizir, przyczyni się do zakupu bonów do sklepów odzieżowych dla najbardziej potrzebujących podopiecznych domów dziecka.

"W naszej firmie wierzymy, iż każdemu dziecku należy się równy start. Niestety są dzieci, które potrzebują nawet tak podstawowych rzeczy jak nowe, dobre i czyste ubrania. Ten smutny stan rzeczy dotyczy często tych dzieci, których los nie oszczędzał - mieszkających w domach dziecka. Jako producent środków piorących marki Vizir dbamy nie tylko o czyste ubrania, ale również chcemy być częścią szczęśliwego dzieciństwa każdego dziecka. Właśnie dlatego stworzyliśmy program "Ubrania od serca", którego celem jest zapewnienie najbardziej potrzebującym dzieciom z domów dziecka nowych ubrań. Wierzymy, że nowe ubrania mogą podnieść ich samoocenę, pewność siebie i poczucie godności. Taka prosta rzecz może wpłynąć na sytuację dzieci i dać im świeży, czysty start w przyszłość."-tłumaczy Mariola Mirek, manager ds. komunikacji P&G.

"Dzieci mieszkające w domach dziecka często muszą zmierzyć się z osądem i uprzedzeniami spowodowanymi między innymi przez ich wygląd. Danie im możliwości samodzielnego wyboru nowych ubrań, dzięki którym nie będą stereotypizowane przez swoich szkolnych rówieśników i nauczycieli, a jednocześnie będą mogły wyrazić siebie - jest to naprawdę ważna inicjatywa. Zapewnienie dzieciom możliwości wyglądania tak samo, jak inni, okazuje się jeszcze ważniejsze, gdy pamiętamy o daleko idących konsekwencjach, jakie to może mieć. Dzieci dobrze ubrane mają większe szanse na lepsze życie, na ukształtowanie wyższego poczucia własnej wartości i samooceny, a nawet większe szanse odnoszenia sukcesów w szkole."-zaznaczyła psycholog dziecięcy, dr Aleksandra Piotrowska.

"Również Ty możesz pomóc. Kup wybrane produkty Vizir w okresie od 4 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r., a przyczynisz się do wsparcia darowizny na zakup bonów dla dzieci mieszkających w domach dziecka. Dołącz do naszego programu i spraw, by więcej dzieci pewnie się uśmiechało." –komentuje Mariola Mirek, manager ds. komunikacji P&G.