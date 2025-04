Nie musisz robić gruntownego remontu, aby odświeżyć wygląd swojej łazienki. Tak jak w przypadku innych pomieszczeń, duży wpływ na końcowy efekt mają dodatki.

To właśnie te drobne z pozoru rzeczy nadają ostateczny styl. Wyobraź sobie, że do czarno-białych kafelków dobierzesz akcesoria w intensywnie żółtym kolorze. Od razu całe pomieszczenie wygląda inaczej.

Bez takich akcesoriów łazienkowych jak kubek na szczoteczki, wieszaki na ręczniki, mydelniczka czy choćby szczotka do wc trudno się obyć.

Urządzanie łazienki z Ikea to właśnie wyszukiwanie okazji. Ostatnio pisałyśmy o tym, co kupić w Ikei za mniej niż 20 złotych. Tym razem poszłyśmy o krok dalej: żadna z tych rzeczy nie kosztuje więcej niż 10 złotych.

Kubek SVARTSJON Ikea - 4,99 zł

Wbrew pozorom ten kubek wcale nie jest wykonany ze szkła, ale z tworzywa PET. Nie obawiaj się, że łatwo się potłucze, mogą go bezpiecznie używać także dzieci.

Jeśli chcesz stworzyć zestaw, dobierz mydelniczkę z tej samej serii oraz dozownik. Wszystkie są dostępne w niebanalnym turkusowym kolorze.

Wieszak SVARTSJON Ikea - 4,99 zł

Kolejny produkt w naszym zestawieniu również nie przekracza ceny 5 złotych. Hak w czarnym kolorze możesz zamontować w łazience i używać jako wieszaka na ręcznik lub szlafrok.

Wieszak ma jednak tak uniwersalny design, że dobrze sprawdzi się także w innych pomieszczeniach, np. w przedpokoju lub zamocowany w szafie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by ten wieszak w rustykalnym stylu zagościł nawet w typowo nowoczesnej łazience.

Dozownik mydła TACKAN Ikea - 3 zł

Prosty dozownik z białą pokrywką, wykonany z przezroczystego plastiku. Pasuje do każdej łazienki, dzięki szerokiemu otworowi, łatwo napełnisz go płynem do mycia rąk.

Pojemność dozownika to 250 ml, ma 17 cm wysokości i... kosztuje tylko 3 złote.

Materiał, z którego został wykonany nadaje się do recyklingu, a więc bądź spokojna o środowisko.

Myjka do ciała ABYAN Ikea - 9,99 zł

Zestaw 3 myjek do ciała, o średnicy około 10 cm każda, zawsze się przyda. To zupełnie tak, jakby jeden produkt kosztował 3 złote.

Poręczne, wygodne, po kąpieli zawieś je za dołączony sznureczek, aby szybko wyschły.

Zasłona prysznicowa BJARSEN Ikea - 8 zł

Zasłony prysznicowe mają to do siebie, że łatwo je uszkodzić lub zabrudzić. Na ciągle mokrych lubią gromadzić się bakterie, a o regularnym czyszczeniu zwykle zapominamy.

Wydatek 8 złotych na całą zasłonę to naprawdę niewiele - jeśli nie posiadasz kółek do zawieszenia, w sklepie Ikea za zestaw 12 sztuk zapłacisz 4 zł.

Zasłona ma wymiary 200 x 180 cm, ale możesz ją przyciąć na dowolnej długości. Jest wodoodporna, wykonana z tworzywa PEVA.

Wszystkie wymienione akcesoria łazienkowe znajdziesz na dziale z wyposażeniem łazienki. Możesz kupić je także przez internet z dostawą do domu lub odebrać w punkcie odbioru.

