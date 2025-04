Akcesoria łazienkowe są ważne nie tylko ze względu na ich funkcjonalność, ale również estetykę. To one tak naprawdę decydują o całym wyglądzie łazienki, co jest dużym plusem - dzięki wymianie dodatków, możemy niewielkim kosztem zmienić zupełnie oblicze całego pomieszczenia.

Wiadomo że remont łazienki jest jednak dość kosztowny oraz kłopotliwy, więc przeprowadza się go raz na wiele lat. Z kolei wymiana wszystkich akcesoriów może zapewnić upragniony powiew świeżości w miejscu, które już nam się nieco "opatrzyło".

Akcesoria łazienkowe "must have"

Istnieje kilka akcesoriów łazienkowych, bez których nie obejdzie się żadna łazienka. To między innymi:

puszyste dywaniki

mydelniczki

dozowniki do mydła

kubki na szczoteczki

wszelkiego rodzaju pojemniki i koszyczki

kosze na bieliznę

wieszaki

uchwyty na papier toaletowy.

Są też akcesoria do łazienki, których istnienie jest chyba bardziej chwytem marketingowym. Trzeba być ostrożnym szczególnie przy zakupie wszelkiego rodzaju gadżetów dekoracyjnych.

4 sposoby na to, by w łazience zawsze ładnie pachniało!

O ile tego rodzaju dodatki mogą wyglądać efektownie, o tyle należy pamiętać że łazienka jest pomieszczeniem, które musimy koniecznie utrzymywać w szczególnej czystości. Różne bibeloty, stroiki i figurki będą to utrudniać.

Jak wybrać akcesoria łazienkowe?

Przy okazji wybierania akcesoriów łazienkowych nie warto ograniczać się kolorystycznie. Łazienki są zazwyczaj urządzone w podstawowych, stonowanych barwach. Dodatki mogą stać się więc ciekawym urozmaiceniem. Kusi cię, by szare płytki zestawić z białymi akcesoriami? Zaszalej! Wybierz czerwień lub turkus.

Warto podkreślić, że dobór dodatków do łazienki może naprawdę znacząco zaważyć na wyglądzie całości. Nawet najpiękniej urządzone pomieszczenie, wykończone drogimi płytkami, może stracić na uroku, jeśli na wannie ustawimy plastikową mydelniczkę za 2 złote, a brudne ubrania będziemy wrzucać do brzydkiego kosza.

W naszej galerii znajdziecie 18 ciekawych akcesoriów łazienkowych z polskich sklepów!

