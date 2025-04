Dekoracje na Boże Narodzenie kojarzą się głównie z gałązkami świerka uzupełnionymi o bombki, szyszki, orzechy, światełka lub świece. A gdyby tak przystroić świątecznie kwitnącą w tym czasie roślinę doniczkową? Taka dekoracja mogłaby wygrać wszystkie konkursy na gwiazdkowe dekoracje. Bo przecież kwiaty mają w sobie coś odświętnego i wspaniale podkreślają nastrój. Na pewno nikt nie ma wątpliwości, że dekoracją bożonarodzeniową jest gwiazda betlejemska. Ale czemu ma nią nie być cyklamen, fiołek afrykański, golteria, amarylis, skimmia czy grudnik?

W komplecie z ładnymi doniczkami i dyskretnie ozdobione bombkami lub szyszkami kwitnące rośliny mogą również pełnić rolę bożonarodzeniowych żywych stroików.

Przy zakupie kwiatów zwracajmy uwagę, aby roślina nie była nawet lekko zwiędnięta, nie miała suchego podłoża ani choćby jednego żółtego listka. Upewnijmy się też czy nie ma na niej szkodników. Gdy źle o nią dbano, może szybko zwiędnąć.

Reklama

Dekoracje na Boże Narodzenie: grudnik

Roślinę o nazwie grudnik kochały nasze babcie i prababcie. Nazwały go tak, bo zakwitał właśnie w grudniu. Teraz znów jest na topie. Jego kwiaty (kremowe, różowe lub czerwone), są podobne są do dzwoneczków. Tworzą się na końcach łodyg. Uwaga! Roślina nie lubi przestawiania i dłużej kwitnie w chłodnym pomieszczeniu. Połóż obok doniczki kilka bombek w kolorze kwiatów i stroik gotowy.

Dekoracje na Boże Narodzenie: cyklamen

Wystarczy kupić jedną doniczkę w pełni kwitnienia. Odmiany różnią się kolorami, łatwo dobierzesz taki, aby stworzyć stroik pasujący kolorystycznie do aranżacji wnętrza. Udekoruj wstążką, delikatnym łańcuchem, malutkimi bombkami, mchem lub suszonymi plastrami pomarańczy i orzechami. Doniczkę z cyklamenem możesz np. wstawić do większego od niej szklanego naczynia, wypełnić rafią i wetknąć między rafię a szklane ścianki małe bombki lub orzechy, aby dekoracja miała bożonarodzeniowe akcenty. To naprawdę sprawdzony pomysł na bożonarodzeniową dekorację.

Dekoracje na Boże Narodzenie: amarylis

Właściwie nazywa się hippeastrum, niektórzy mówią o nim zwartnica. Można kupić kwitnącą roślinę w kwiaciarni lub cebulę w centrum ogrodniczym lub supermarkecie i posadzić do doniczki. Po 8 – 10 tygodniach zakwitnie na czerwono, biało lub różowo. Jest tak okazały, że najlepiej, aby miał jednobarwną skromną osłonkę. Nie potrzebuje też wielu dodatków: wystarczy ziemię w doniczce przykryć np. mchem lub rafią i położyć 2 – 3 niewielkie bombki.

Dekoracje na Boże Narodzenie: mini bukiecik

Pełne wdzięku i wyjątkowo łatwe w uprawie fiołki afrykańskie na pewno znasz. Kup na Boże Narodzenie trzy różne odmiany, np. w trzech odcieniach różu lub każdy w innym kolorze i zrób kompozycję w jednym większym naczyniu. Uzupełnij świątecznymi ozdobami, np. gwiazdkami ze słomy.

Dekoracje na Boże Narodzenie: kwiaty z ogrodu

Skimmia, ciemiernik i ubrana w czerwone koraliki golteria są bardzo popularne w ogrodach na Zachodzie Europy i często wykorzystywane tam do ozdabiania domów na Gwiazdkę. Nie dorównują popularnością gwieździe betlejemskiej, ale stały się modne również u nas. W naszej strefie klimatyczne w ogrodzie na pewno by zmarzły, ale kwiaciarnie sprzedają je przed Bożym Narodzeniem w doniczkach. Najlepiej czują się w chłodniejszym wnętrzu. Można je udekorować małymi światełkami choinkowymi.

Dekoracje na Boże Narodzenie: poinsecja

To prawdziwa gwiazda na gwiazdkę, więc nazwano ją gwiazdą betlejemską. Jest wrażliwcem – bardzo nie lubi zimna, przeciągów i nawet przez moment zbyt suchego podłoża. Wtedy bardzo szybko gubi liście. Ale gdy właściwie o nią zadbasz, pomoże wyczarować świąteczny nastrój. W supermarkecie ten wilczomlecz zwany nadobnym kosztuje niewiele. Można więc kupić kilka i ustawić w wielu miejscach domu, dodając wstążki, bombki, ozdoby ze słomy itp.

Reklama

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"