Mrówkom wystarczy odrobina ziemi lub kawałek spróchniałego drewna, by uznały to miejsce za dobre dla siebie. Bywają więc utrapieniem ogrodników i właścicieli działek. Budując gniazda, często podkopują podjazdy, niszczą ścieżki ogrodowe, tarasy, przeszkadzają, gdy chcemy odpocząć w altance. Przesuszają też glebę. Ale uczciwie trzeba przyznać, że mrówki bywają także pożyteczne. Dlatego czasem pytanie, co na mrówki na działce, nie ma sensu. Małe stadko dobrze jest polubić.

Na początek – kilka zalet mrówek

Tworząc korytarze i komory gniazd, mrówki użyźniają glebę, polepszają jej strukturę, wzbogacają ją i korzystnie zmieniają jej skład chemiczny. Gleba w pobliżu mrowisk ma zwiększoną zawartość węgla, azotu i fosforu. Łupem mrówek często padają szkodniki naszych roślin, czyli to drobne bezkręgowce żyjące w glebie, na powierzchni gruntu i roślinach.

Największa wada mrówek

Mrówki wiążą się (zawiązują swego rodzaju "porozumienie") z mszycami, które są utrapieniem ogrodników, szkodnikiem wielu roślin ozdobnych i warzyw. Wręcz można powiedzieć, że mrówki w ogrodzie hodują mszyce, bo zapewniają im ochronę przed biedronkami i innymi ich pasożytami, a często także przed deszczem i wiatrem. Dlaczego to robią? Oczywiście nie bezinteresownie. Mrówki traktują mszyce trochę jak dojne krowy, żywiąc się wytwarzaną przez nie spadzią. Dlatego, jeśli uznasz, że korzyści z mrówek przewyższają starty i jest ich za dużo, trzeba je zwalczać.

Wykorzystaj niemiłe dla mrówek zapachy

Sposobów na mrówki na działce jest wiele. Bywają łagodne, bywają radykalne.

Mrówki nie znoszą zapachu wydzielanego przez:

wrotycz

piołun

ziela pomidorów

siekaną pietruszkę

zmielony pieprz ziołowy

gnojówkę z pokrzyw

Można wyłożyć któreś z wymienionych ziół na ich ścieżkach. Odstraszają one też mrówki w domu. Pomaga również skrapianie ścieżek mrówek gnojówką z pokrzyw. Robi się ją, zalewając 1 kg liści i łodyg pokrzyw 10 litrami wody, w naczyniu kamionkowym, plastikowym, byle nie metalowym. Fermentującą gnojówkę należy co dzień przemieszać. Nieprzyjemny zapach, wydzielający się z naczynia można osłabić dodatkiem mączki bazaltowej lub dolomitowej. Ta tlenowa fermentacja powinna trwać około 2-4 tygodni, w zależności od temperatury, w jakiej zachodzi. Gnojówka będzie gotowa do użycia w momencie, gdy stanie się klarowna i przestanie się pienić. To dobry pomysł na mrówki na działce i praktycznie nic nie kosztuje.

Posadź nielubiane przez mrówki zioła

Niektórzy ogrodnicy twierdzą, ze mrówki omijają rabaty z lawendą, majerankiem, tymiankiem czy miętę polną. Z tymianku i majeranku można także przygotować wyciąg. 1 kilogram świeżych, kwitnących roślin zalej 10 litrami wody, po 24 godzinach wyciąg nadaje się do użycia. Zastosuj go podobnie jak gnojówkę z pokrzyw na ścieżki mrówek i ich gniazda.

Inne sposoby babć

Na mrówki na działce można też wypróbować sprawdzone rady babć:

wylej wokół gniazda mrówek w ogrodzie fusy z kawy

posypmy gniazdo cynamonem albo proszkiem do pieczenia.

Zalej gniazda wrzątkiem.

W ostateczności chemia

Gniazdo potraktować możesz insektycydem w postaci trutki pokarmowej. Są także pułapki. Oferują je sklepy ogrodnicze, a produkują je firmy: Bros, Zielony Dom czy Bayer. Insektycydy mogą jednak zaszkodzić także innym owadom, w tym pożytecznym. Dlatego zalecamy ostrożność.