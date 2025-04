Najkrócej na pytanie co to jest srebro rodowane można odpowiedź, że jest to srebro pokryte warstwą rodu. Srebro jest metalem szlachetnym o dość przystępnej cenie, ale jego wadą jest to, że stosunkowo łatwo czernieje. Cena rodu często przewyższa cenę złota i platyny, bo w przyrodzie jest go mało. Ten rzadko spotykany szlachetny metal ma niesamowity połysk i jest odporny na czynniki atmosferyczne i korozję.

Reklama

Zalety rodowania srebra

Warto wiedzieć, że roduje się nie tylko srebro, ale także biżuterię z białego złota i platyny. Srebro jednak najczęściej.

Wyroby rodowane stają się bielsze i mają bardziej błyszczącą powierzchnię. Często mówi się, że są bardziej świetliste, rozjaśnione, połyskujące. Wizualnie przypominają białe złoto, ale są tańsze.

Warstwa rodu zwiększa twardość, odporność na czynniki atmosferyczne, korozję.

Biżuteria i inne przedmioty z rodowanego srebra długo nie ciemnieją, nie matowieją, mniej się rysują. A tymczasem, jak wszyscy wiemy, samo srebro matowieje, żółknie, z czasem czernieje i dość łatwo go zarysować. Oczywiście ktoś może nie lubić warstwy rodu i woli częściej czyścić srebro, ale to już inna kwestia.

Rodowana jest nie tylko biżuteria

Rodem pokrywane są także narzędzia chirurgiczne. Wykorzystuje się go także do wyrobu reflektorów – powłoki refleksyjne i do wyrobu tygli ogniotrwałych.

Na czym polega rodowanie

Biżuterię lub przedmiot użytkowy zanurza się w roztworze zawierającym siarczan lub fosforan rodu. Dzięki przepływającemu prądowi na wyrobach osadza się powłoka rodu. Najczęściej warstwa rodu ma grubość 0,1 – 0,2 mikronów. Im grubsza, tym lepiej. Rodować można zarówno przedmioty z wykończeniem matowym jak i polerowanym.

Minusy rodowania srebra

Powłoka rodu nie jest gruba, bo gdyby była gruba, wtedy cena takiego wyrobu musiałaby być znacznie wyższa. Ponieważ jest dość cienka, to z czasem się ściera. Nie jest to jednak szybki proces, zależy od intensywności użytkowania biżuterii czy innego przedmiotu. Takie wyroby można ponownie poddać rodowaniu. Cena rodowania srebra w przypadku niewielkiego przedmiotu wynosi ok. 30 zł, ale w przypadku większego jest to 50 – 100 zł.

Rodowane przedmioty trudno naprawić i przerobić (np. zmienić rozmiar pierścionka), bo lutowanie niszczy warstwę rodu i trzeba ją ponownie nałożyć po wykonaniu naprawy.

Reklama

A czy masz już torebkę wieczorową z cyrkoniami na wielkie wyjście?