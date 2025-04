Żywica epoksydowa – jak stosować? Poznaj jej właściwości i ceny!

Są wnętrza, w których żywica epoksydowa na podłodze wygląda świetnie. To głównie mieszkania w stylu loftowym, ale nie tylko. Tę żywicę dodaje się też do wielu farb i lakierów stosowanych na trudne do pomalowania powierzchnie.