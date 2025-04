To, że butelka lub słoik mogą posłużyć jako wazon do kwiatów, przekonała się pewnie niejedna pani domu. My podpowiadamy, jak stworzyć z nich estetyczne i modne wazony, które będą pięknym dodatkiem DIY.

Reklama

Trendy na wiosnę 2021 w aranżacji wnętrz koncentrują się na akcentach kolorystycznych i śmiałych barwach. Popularność metamorfozy komody IKEA jest znakomitym przykładem udanego eksperymentu. Wazony z butelek i słoików będą się korzystnie prezentować w minimalistycznych wnętrzach i współgrać z najmodniejszymi kolorami frontów kuchennych 2021.

Do wykonania wazonu ze słoika lub butelki potrzeba:

butelki lub szklane kubki, słoiki,

farba akrylowa w pastelowym odcieniu,

pędzelek o szer. 3 cm,

taśma washi.

Jak wykonać wazon z butelki?

Oczyść butelkę, osusz. Odetnij dwa paski taśmy i oklej nimi butelkę. Butelkę pomaluj farbą w wybranym kolorze. Pozostaw do wyschnięcia. Pamiętaj, że 2 warstwy farby zapewniają głębszy odcień. Ostrożnie odklej taśmę - ciesz się efektem i umieść w wazonach kwiaty.

Artykuł pierwotnie opublikowany 22.03.2018 r.

Za udostępnienie materiałów dziękujemy Westwing Home&Living

Reklama

Czytaj także: 5 kolorów, 5 różnych kuchni. Jak kolor wpływa na odbiór wnętrza?8 wiodących trendów wnętrzarskich na 2021 rokDIY: znaczniki do ziół - modny i praktyczny dodatek