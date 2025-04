Zrób to sam: rama na biżuterię

Biżuteria to istotny element garderoby każdej kobiety. Wisiorki, bransoletki i kolczyki przechowywane w pudełeczkach często plączą się uniemożliwiając szybkie i perfekcyjne przygotowanie się do wyjścia. Jak poradzić sobie z tym problemem? Nic prostszego – stwórz własnoręcznie praktyczną ramę na biżuterię, która będzie też nowoczesną ozdobą ściany.



Do stworzenia ramy na biżuterię potrzebujesz:

• białej ramy o wymiarach ok. 80 x 45 cm,

• ok. 1 m lnu lub innego materiału,

• ok. 10 wkrętów z haczykami,

• wkręta o średnicy 4 mm wraz z kołkiem rozporowym,

• nożyczek lub akumulatorowej wkrętarki IXO wraz z adapterem tnącym Cutter,

• akumulatorowego zszywacza Bosch PTK 3,6 LI,

• akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Bosch PSR 18 LI-2.

Krok 1.

W pierwszej kolejności zdemontuj ramę, tj. wyjmij jej tylną „ściankę”. Następnie rozłóż len i połóż na nim ściankę ramy. Przy pomocy akumulatorowego zszywacza stopniowo przymocuj do niej materiał. Zacznij od pojedynczych zszyć na przeciwległych końcach – tj. na górze i na dole oraz z lewej i prawej strony. Dzięki temu materiał będzie napięty i gładki. Odstające fragmenty materiału przytniesz później nożyczkami lub akumulatorową wkrętarką, idealną do sprawnego i szybkiego cięcia różnego rodzaju materiałów.

Krok 2.

Jeśli ścianka Twojej ramy jest już gotowa, możesz na niej położyć kilka elementów z przygotowanej do powieszenia biżuterii. Dzięki temu sprawdzisz i wstępnie zaplanujesz ich rozmieszczenie w ramie. Możesz zaznaczyć punkty pomocnicze na materiale. Następnie przymocuj wkręty z haczykami do powierzchni materiału i ścianki ramy.

Krok 3.

Kolejnym krokiem jest zamontowanie gotowej, udekorowanej ścianki w ramie. Następnie, przy pomocy akumulatorowej wiertarko-wkrętarki zrób otwór w ścianie i zamocuj w nim wkręt. Zawieś ramę, a w niej – swoją piękną biżuterię. Gotowe!

