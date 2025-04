Zrób to sam: lampa z butelek i wazonów

Lampa wykonana z niepotrzebnych butelek i wazonów to doskonały pomysł dla tych, którzy są znudzeni sztampowymi żyrandolami i kloszami. To efektowne rozwiązanie docenią miłośnicy prostoty oraz osoby lubiące eksperymentować we wnętrzach.

Do stworzenia i zamontowania lampy potrzebujesz:



3 szklanych wazonów lub butelek

3 kabli do lamp w oplocie z oprawką (w dowolnym kolorze)

3 żarówek

3 haków gwintowanych

3 kołków rozporowych

detektora cyfrowego (np. Bosch PMD 10)

akumulatorowej wiertarko-wkrętarki udarowej (np. Bosch PSB 10,8 LI-2)

wiertła do betonu o średnicy 6 mm

diamentowego wiertła easyDry o średnicy 8 mm

Jak to zrobić? Zobacz krok po kroku!

Krok 1.



Wybierz miejsce, w którym chcesz zamontować lampę. Zanim przystąpisz do wiercenia otworów, sprawdź, czy w tym miejscu nie przebiegają przewody elektryczne pod napięciem lub pręty zbrojeniowe. Najłatwiej zrobisz to przy pomocy detektora cyfrowego (np. Bosch PMD 10), który po przyłożeniu do sufitu, kolorowym pierścieniem diodowym precyzyjnie wskaże Ci, czy wiercenie w wybranym miejscu jest możliwe.

Krok 2.



Po upewnieniu się, że wiercenie jest bezpieczne, możesz przystąpić do wykonania otworów w suficie. Użyj do tego akumulatorowej wiertarko-wkrętarki udarowej z wiertłem do betonu o średnicy 6 mm.

Krok 3.



Teraz czas na najtrudniejszą część zadania – przewiercanie szklanych denek wazonów i butelek, żeby zrobić otwory na kable do lamp. W tym zadaniu najlepiej sprawdzi się diamentowe wiertło easyDry o średnicy 8 mm.

Krok 4.



W wywierconych w suficie otworach umieść kołki rozporowe i wkręć w nie haki gwintowane. Następnie przełóż przez każdy otwór w dnie wazonu jeden kabel do lamp. Gotową lampę zawieś na haku. Aby cieszyć się oświetleniem, musisz podłączyć ją do instalacji elektrycznej. Jednak lepiej zleć to zadanie fachowcowi.

