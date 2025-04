Remont kuchni warto zacząć od sporządzenia kosztorysu. Należy uwzględnić wszystkie, nawet niewielkie koszty, bo czasem małe rzeczy pochłaniają najwięcej pieniędzy. Prace remontowe, przede wszystkim związane z przygotowaniem i pomalowaniem ścian, warto przeprowadzić szybko, tak aby były jak najmniejszym utrudnieniem dla domowników.

Reklama

Malowanie kuchni - samodzielnie czy z pomocą firmy?



W zależności od tego czy podejmiemy się samodzielnego pomalowania całego pomieszczenia czy decydujemy się na fachowca, koszty mogą się kształtować na różnym poziomie. W przypadku zewnętrznego wykonawcy koszty malowania ścian i sufitów to około 11 do 14 zł zł za 1 m2 (nałożenie 3 warstw farby). W zależności od stanu pomieszczenia, trzeba doliczyć jeszcze: naprawę ubytków - około 10 zł za 1m2, mycie ścian około 10 zł za 1m2 czy zabezpieczenie pomieszczenia folią przed malowaniem około 10-12 zł za 1m2. Do tego dochodzą jeszcze koszty farby - około 250 - 300 zł - w zależności od wydajności farby, jej jakości i powierzchni do malowania. Jeśli decydujemy się na samodzielne malowanie, należy pamiętać, że oprócz farby dochodzi jeszcze konieczność zakupu narzędzi: wałków, pędzli, kratek do malowania, taśmy ochronnej czy folii do zabezpieczenia powierzchni przed zachlapaniem. Łącznie koszty narzędzi nie powinny przekroczyć około 100-150 zł. W każdym przypadku samodzielne pomalowanie ścian wychodzi taniej. Warto poświęcić trochę czasu i wysiłku na samodzielne malowanie, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć np. na kupienie eleganckich dodatków.

Wymiana mebli kuchennych - ile to kosztuje?



Wszystko zależy od tego czy decydujemy się na meble robione na wymiar czy na gotowy zestaw mebli. Posiadanie małej kuchni, bardzo często wiąże się z koniecznością zamówienia mebli na wymiar, bo tylko w ten sposób można wykorzystać każdy metr powierzchni pomieszczenia. Trzeba się jednak liczyć z wydaniem około 1000 -1500 zł za mb mebli. Przy 5 mb kwota mebli na wymiar wynosi około 5000 do 7500 zł. Natomiast gotowy zestaw mebli kuchennych można kupić już za 2000 do 4000 zł. Bez względu na to, jakie meble wybierzemy, warto zwrócić uwagę na solidne prowadnice szuflad, które pozwolą na łatwe, wygodne i przede wszystkim długie użytkowanie. Ważna też jest jakość i estetyka frontów.

Sprzęty kuchenne - jaki to koszt?



Oprócz zakupu mebli kuchennych, chyba największym obciążeniem finansowym jest kupno nowych sprzętów AGD. W zależności od wielkości, koszt zakupu nowej lodówki waha się od 700 do około 2000 zł. Kuchenka gazowa to około 1000 -1500 zł. W przypadku zakupu płyty grzewczej i piekarnika do zabudowy, należy się liczyć z wydaniem około 2000 do 2500 zł. Elegancki okap kuchenny można kupić już za około 300 zł. Natomiast zmywarka do zabudowy kosztuje około 1000 do 1500zł.

Zakup sprzętów warto zrobić w jednym sklepie. Nie tylko ze względu na oszczędność czasu i wygodę, ale też możliwość wynegocjowania rabatu w przypadku większych zakupów. Trzeba też zwrócić uwagę na kwestie oszczędności energetycznej kupowanych sprzętów. Niskie zużycie energii jest nie tylko zbawienne dla naszego portfela, ale też dla środowiska.

W sumie na sprzęt AGD trzeba przeznaczyć około 4500 - 5000 zł.

Nie można również zapomnieć o oszacowaniu cen armatury - czyli zlewozmywaka, baterii i wężyków. Takie zakupy można zrobić w markecie budowlanym. Łączny koszt materiałów nie powinien przekroczyć około 500 - 600 zł.

Na koniec - dodatki

O efekcie całości bardzo często decydują detale. Oświetlenie to bardzo ważny element każdego pomieszczenia. Oprócz typowej lampy sufitowej, na którą trzeba wydać około 150 - 200 zł, warto zastanowić się nad dodatkowym doświetleniem kuchni. Świetnym rozwiązaniem wydaje się oświetlenie podszafkowe np. w postaci taśm LED. Taśmy można łatwo zamontować w każdym miejscu bez konieczności wiercenia dziur w nowych meblach. Poza tym pobierają niewiele prądu, a przy tym równomiernie oświetlają powierzchnię. Pełen zestaw do montażu, który pozwala na doświetlenie około 100 cm powierzchni kosztuje około 100 zł.

Jeśli kuchnia pełni również funkcję jadalni, trzeba się liczyć z kosztem zakupu stołu i krzeseł. Za zestaw zapłacimy około 700 zł. Jeśli decydujemy się na drewniany stół, który jest na pewno dużo bardziej elegancki i wytrzymały, trzeba liczyć się z kwotą około 2000 zł.

W przypadku jasnej kuchni warto zastanowić się również nad zakupem rolety na okno. Rolety pozwolą nie tylko na ochronę przed słońcem czy ciekawym wzrokiem przechodniów, ale odpowiednio dobrane będą ozdobą kuchni. Koszt jednej rolety waha się od 40 do 150 zł.

Podsumowanie

Zmiana aranżacji kuchni wiąże się ze sporymi kosztami. W szczególności, jeśli chcemy zmienić cały wystrój pomieszczenia, łącznie z zakupem nowych sprzętów. Remont warto zaplanować wcześniej, dzięki temu będzie można łatwiej zgromadzić potrzebne fundusze. Z pomocą przyjdą również firmy pożyczkowe. Przykładowo, chwilówki online na sowafinansowa.pl (https://sowafinansowa.pl/chwilowki/) można wziąć szybko i bez większych formalności.

Odpowiednio dobrana oferta pożyczki pozwoli uzupełnić domowy budżet i zrealizować marzenia o nowej kuchni.

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Sowa Finansowa