Najdroższy apartamentowiec na polskim wybrzeżu oferuje luksusowe penthouse’y z widokiem na Bałtyk. Wyjątkowe wnętrze dla Dune - inwestycji Firmus Group - opracowali projektant Maciej Zień oraz Dorota Kuć i Karina Snuszka z pracowni architektonicznej Mood Works. Luksusowe nadmorskie apartamenty Dune to nie tylko dobra inwestycja. To przykłąd na to jak można tworzyć wnętrza będące kwintesencją idealnego miejsca do relaksu.

Współpraca projektanta i architektek ...

... zaowocowała projektem, który wyróżnia wyjątkowa wygoda i wykorzystanie najszlachetniejszych materiałów: miedzi, dębu, marmuru. Wnętrze inspirowane jest stylem marynistycznym – mieszanką południowego, jasnego światła i metalowych, szlachetnych wykończeń. W projekcie wykorzystano meble tapicerowane i stoliki Flexform i Poliform, które tworzą miejsca do spotkań, rozmów, wspólnego wypoczynku, a także stylowe lampy Delightfull oraz Roll&Hill i dywany CC-tapis.

Stein Christian Knutsen, prezes Firmus Group, Dorota Kuć i Karina Snuszka, Mood Works, Maciej Zień

Gdzie pojawią się projekty Zienia?

Dune to luksusowy apartamentowiec położony bezpośrednio przy promenadzie nadmorskiej w Mielnie, kilka kroków od plaży. Mieści 114 apartamentów o zróżnicowanym układzie i powierzchni. Zdecydowana większość z loggią/tarasem oraz bezpośrednim widokiem na morze. Na dachu apartamentowca ulokowanych zostało sześć wyjątkowych penthouse’ów – każdy z widokiem na Bałtyk oraz panoramę Mielna. Do wyłącznego użytku mieszkańców urządzony został taras zewnętrzny z dwoma basenami, podziemna hala garażowa z miejscami parkingowymi i komórkami lokatorskimi. W budynku działa całodobowa recepcja z monitoringiem, fitness club, gabinet medycyny estetycznej oraz restauracja - na poziomie wydmy, z pięknym widokiem na morze. Na terenie inwestycji urządzony został zewnętrzny plac zabaw.

Oddany do użytku w czerwcu 2013 roku apartamentowiec Dune jest pierwszą z trzech zaplanowanych części kompleksu o tej samej nazwie (realizacja kolejnych znajduje się na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę). Łącznie znajdzie się w nim 340 luksusowych apartamentów z bezpośrednim widokiem na morze. Do sprzedaży zostanie przeznaczonych 20 000 m kw. powierzchni użytkowej (powierzchnia zabudowy to 34 500 m kw.) Łączna wartość inwestycji szacowana jest na 150 mln zł; koszt wykonania pierwszego etapu zamknął się w 52 mln zł.

Inwestor, czyli Firmus, to grupa spółek deweloperskich operujących na Pomorzu Środkowym, w Mielnie i okolicach.

Oprócz Dune wybudowała ona dotąd duży obiekt przemysłowy w koszalińskiej podstrefie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, apartamentowiec Tarasy w centrum Mielna, trzy z czterech zaplanowanych części Rezydencji Park (kompleks apartamentowy). Przygotowuje się do kilku kolejnych realizacji. Grupa posiada ogromny potencjał, m.in. dzięki zgromadzeniu rozległych terenów inwestycyjnych położonych bezpośrednio nad Bałtykiem. Ich łączny obszar to 2 mln m kw. gruntu, z czego około 1 mln m kw. może być wykorzystane pod zabudowę mieszkaniową, hotelową i rekreacyjną. Ich wartość szacowana jest na blisko 1 mld euro.