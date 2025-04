Nazywają go księciem wzorów drukowanych. Jego suknie kobiety noszą od 1947 roku. Gamę lansowaną na lato przez dom mody Pucci łatwo przenieść do wnętrz. Tajemnica tkwi w odważnych zestawieniach. I żegnaj jesienny smutku.

1. Pled dwustronny z polarem, 229 zł; poduszka 39 zł, This & That

Popielnica 120 zł, Old & Art

Fotel „Boxer” firmy Skandiform, proj. Ola Rune, 2318 zł, Kinnarps

2. Sofa modułowa „Wilson”, proj. Dan Ihreborn, moduł 2-elementowy3950 zł; puf „Wilson” 1927 zł,

Kinnarps.

Obraz, autorka Hanna Zawa, Wizytująca Galeria

Rzeźba ceramiczna 229 zł, Ikea. Miska z tworzywa, 38 zł, Old & Art

Pled 39,90 zł, Ikea. Krzesło „Chair One” 859 zł, Cube

1. Obraz, autorka Hanna Zawa, Wizytująca Galeria

Komoda „Ex Works” firmy TwinForm 8220 zł, Kinnarps

Popielniczka 35 zł, Old & Art

2. Taboret „Tamtam”, proj. Matteo Thum, 439 zł, Cube

Ozdoby wiszące z tworzywa sztucznego 5 zł/szt, This & That

3. Fotel „Boxer” firmy Skandiform, proj. Ola Rune, 2318 zł,Kinnarps

Poduszka 29 zł; firanka 25 zł, This & That

4. Wazon niebieski 110 zł, Mariarte Interior

Wazon wysoki 25 zł, Old & Art

Szklanki z tworzywa 5 zł/szt., This & That. Komoda „Ex Works” firmy TwinForm 8220 zł, Kinnarps

1. Krzesło „Chair One” 859 zł, Cube

Pled z mohairu 490 zł, Mariarte

Sofa „Wilson” 5124 zł, Kinnarps

2. Leżanka „Wilson”, proj. Dan Ihreborn, 2545 zł, Kinnarps

Pled dwustronny z polarem 229 zł, This & That

3. Stolik z wmontowaną lampą 495 zł, Old & Art. Tkanina „FlamencePapal” 199 zł/m.b., Liść

Poduszki od 39 zł do 49 zł/szt., This & That

4. Sofa „Wilson” 5124 zł; puf „Wilson” 1927 zł,Kinnarps

Obraz, autorka Hanna Zawa, Wizytująca Galeria

Miska z tworzywa 38 zł, Old & Art

Tekst Maria Tyniec

Stylizacja Basia Dereń-Marzec

Zdjęcia Cezary Hładki