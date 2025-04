Zamykana toaletka - DIY!

Jak zrobić stylową toaletkę ze starego stołu? Zobaczcie!



Fot. Materiały prasowe Bosch



Wszystkie kosmetyki, akcesoria do makijażu i biżuteria w jednym miejscu? Dzięki wyjątkowej zamykanej toaletce sprawisz, że cały bałagan zniknie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Jednocześnie stworzysz sobie idealną przestrzeń do twórczej pracy.

Do wykonania toaletki potrzebujesz:

• Stołu z odkręcanym blatem (rozmiar pozostałych elementów, jakie są niezbędne

do wykonania toaletki należy dopasować

do wymiarów stołu; rozmiar pojemnika

na kosmetyki zamieszczonego pod blatem powinien stanowić jedną trzecią jego wielkości)

• Płyty MDF o grubości 3 mm i wymiarach odpowiadających rozmiarowi pojemnika

na kosmetyki

• Laminowanej, klejonej deski sosnowej

o grubości 1,8 cm i długości odpowiadającej rozmiarowi pojemnika

• 4 drewnianych kantówek o wymiarach

1,8 cm x 30 cm i długości odpowiadającej rozmiarowi pojemnika

• 2 mosiężnych zawiasów o wymiarach

3,8 cm x 5,1 cm oraz śrub do nich

• 20 wkrętów do drewna w rozmiarze 4,0 x 40 mm

• 20 gwoździ w rozmiarze 1,6 x 17 mm

• Lakieru

• Pędzla

• Lustra, które można zamontować za pomocą kleju, o wymiarach dopasowanych do składanego blatu

• Akumulatorowej piły uniwersalnej Bosch PST 10,8 LI

• Akumulatorowej wiertarko-wkrętarki Bosch PSR 10,8 LI-2

Krok 1

Pracę nad toaletką rozpocznij od znalezienia starego stołu. Najcenniejsze skarby można na ogół upolować na strychu u dziadków bądź na pchlim targu, poszukiwania zacznij więc od tych miejsc. Zanim rozpoczniesz pracę odkręć ramę i nogi stołu od blatu i ustal wymiary pojemnika na kosmetyki, jaki będzie się pod nim znajdował. Jego wielkość zależy od rozmiarów stołu. Przenieś wymiary pojemnika na środek blatu i wytnij klapę za pomocą piły bezprzewodowej.

Krok 2

Składany blat, pod którym można ukryć wszystkie kosmetyki, jest najważniejszym elementem toaletki. Wyciętą klapę przymocuj do stołu za pomocą mosiężnych zawiasów w taki sposób, aby przy otwieraniu znajdowały się one z tyłu klapy. Pomoże Ci w tym akumulatorowa wiertarko-wkrętarka, która wywierci otwory czysto i precyzyjnie.

Krok 3

Za pomocą piły wytnij dno pojemnika z płyty MDF oraz 4 ścianki boczne dopasowane do wymiarów klapy. Im szersza będzie drewniana deska, tym większa będzie głębokość pojemnika na kobiece skarby!

Krok 4

Wiertarko-wkrętarką połącz wszystkie elementy. Aby mieć pewność, że rogi pojemnika idealnie pasują do wyciętej przestrzeni w blacie, zamontuj równo po dwa wkręty do drewna.

Następnie na górze konstrukcji połóż dno szuflady wcześniej przycięte na odpowiedni wymiar i przybij je do brzegów ramy. Uwaga: aby dno trzymało się mocno, gwoździe rozmieść równomiernie na wszystkich czterech stronach.

Krok 5

Pomaluj pojemnik na kolor, który lubisz, aby uzyskać najlepszy efekt. Jeśli Twój stół jest w kolorze czarnym możesz pomalować również na czarno zewnętrzną stronę pudełka oraz spód klapy, natomiast wnętrze pudełka pokryj kontrastującym kolorem. My zdecydowaliśmy się na delikatny róż.

Krok 6

Podczas gdy farba schnie, przytnij dwie kantówki na długość pudełka i przymocuj każdą z nich trzema śrubami wzdłuż spodu blatu.

Wskazówka: dla lepszego wsparcia wszystkie cztery boki pudełka wzmocnij listwami.

Krok 7

Jak tylko pojemnik wyschnie włóż go do wyciętego otworu w stole i przymocuj

od wewnątrz wkrętami. Zwróć uwagę, aby górna część pudełka była na równym poziomie z dnem blatu, aby można było całkowicie zamykać pojemnik. Na koniec w centralnym punkcie klapy przymocuj lustro.

Gotowe!

Uporządkuj wszystkie swoje kosmetyki i akcesoria, zamknij klapę pojemnika i już nigdy więcej nie stresuj się bałaganem, gdy odwiedzą Cię niespodziewani goście!

Pomysł, tekst i zdjęcia: materiały prasowe Bosch