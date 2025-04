Ta kuchnia jest idealnym przykładem na to, jak biel jest w stanie odmienić niedostatecznie doświetlone pomieszczenie w piękne, jasne wnętrze pełne światła. Po metamorfozie ta kuchnia z wyspą wygląda rewelacyjnie.

To jedna z najbardziej spektakularnych metamorfoz, jakie ostatnio widziałyśmy na Instagramie. Wcześniej ciemne i wyglądające na niezbyt przestronne pomieszczenie, w którym dominowała sosnowa boazeria, zyskało przestrzeń i światło.

Największe znaczenie ma rodzaj i kolor frontów w kuchni - to on decyduje o charakterze pomieszczenia. Sosnowe szafki zostały zamienione na białe, lakierowane, błyszczące - bez uchwytów, za to z frezami. Zyskały też kamienny blat w czarnym kolorze. Całość wygląda nowocześnie i minimalistycznie, zostawia duże pole do popisu w doborze dodatków.

Na środku kuchni powstała wyspa , która pełni rolę miejsca do gotowania i blatu kuchennego. Lokalizację zmienił również piekarnik - wcześniej znajdował się pod płytą grzejną, teraz umiejscowiony został wyżej, w jednym z pionów szafek.

Jadalnia pozostała w tym samym miejscu. Stół jednak został ustawiony w drugą stroną. Ten zabieg spowodował, że w pomieszczeniu jest zdecydowanie więcej wolnej przestrzeni.

Nie bez znaczenia jest również oświetlenie - nie jest to już jeden żyrandol, a starannie rozplanowane halogenowe punkty, które doskonale doświetlają wszystkie kąty oraz lampa w loftowym stylu zawieszona bezpośrednio nad stołem.

Zmieniona została także podłoga - panele z imitacji drewna zastąpił szary, matowy gres o delikatnej strukturze. Kropką nad i jest zmiana koloru okien z drewnianego na czarny. To doskonale pasuje do tego nowoczesnego pomieszczenia.

