Wystrój kuchni można zmienić nie zmieniając szafek, ani blatu. Wystarczy inaczej pomalować ściany, udekorować okno, wymienić dodatki. Same szafki kuchenne także można odmienić, malując je lub oklejając. Wtedy zmiana wystroju wnętrza będzie bardziej widoczna.

Wystrój kuchni – kolorystyka

Dawniej radzono, aby w kuchni stosować raczej zimne, jasne kolory. Szczególnie modne były kuchnie niebieskie. Uważano, że błękity dają wrażenie sterylności. Miały też odstraszać muchy i inne owady. Teraz niebieski wystrój kuchni też ma wiele zwolenniczek, ale stosuje się także inne kolory. Od kilku sezonów wciąż modna jest biel i styl skandynawski. Nadal modne są szarości. Ale ostatnio obydwie te barwy zaczyna się uzupełniać mocniejszymi i cieplejszymi kolorami, również zieleniami, a nawet mocną czerwienią i pomarańczowym.

Aranżacja okna w stylu angielskim

Chętnie wybierane style kuchni

W małych kuchniach w bloku od lat dominuje styl nowoczesny lub skandynawski w wersji nowoczesnej. W wystroju takich kuchni unika się nadmiaru dodatków na blacie i na ścianach. Wszystko jest w jednym kolorze, najwyżej w dwóch, z czego ten drugi kolor to biały. Tak urządza się także kuchnie otwarte, połączone z salonem. Ale trochę większe wnętrza często mają wystrój kuchni wiejskiej, klasycznej, retro, nawet prowansalskiej.

Tkaniny i dodatki

Tkaniny to głównie dekoracje okienne, ścierki, obrus lub serwety. Choć tworzą w kuchni przytulny nastrój, to warto zachować umiar. Zawsze firanki czy rolety kuchenne trudniej jest uprać (osiada na nich tłusty brud) niż te pokojowe. Kolor tkanin trzeba dopasować do barwy ścian i szafek. Nie przesadzajmy również z dekoracyjnymi dodatkami. Wszystkie one powinny pełnić funkcję użytkową. Są to pojemniki na sypkie produkty, chochelki itp. Pamiętaj, że w wystroju kuchni liczy się pomysł. Ładną dekoracją w kuchni rustykalnej lub dworkowej może być wyeksponowana na wieszakach kolekcja starych rondli czy ładnych kubków. A w nowoczesnej ustawione na blacie proste szklane słoje na słodycze lub zioła w metalowych pojemnikach.

Zobacz 7 niebanalnych pomysłów na wystrój kuchni - w galerii.

