WYGRAJ NIEZWYKŁĄ SOKOWIRÓWKĘ!

Zacznij żyć zdrowo! Odpowiedz na pytanie oraz wygraj i przetestuj nowoczesną sokowirówkę Philips HR1869!



Chłodne jesienne dni sprawiają, że ty i twoi bliscy łapiecie infekcje? Grypa, katar, chore zatoki, przeziębienie są u was na porządku dziennym? Wzmocnij odporność swojej rodziny. To proste!

Odpowiedz na pytanie konkursowe, wygraj i przetestuj jedną z trzech sokowirówek Philips HR1869. Pij świeże soki każdego dnia!

Co należy zrobić, by wygrać?

Odpowiedz na pytanie: W jaki sposób dbasz zimą o odporność całej swojej rodziny i dlaczego to właśnie Ty powinnaś przetestować sokowirówkę Philips HR1869?

Swoją odpowiedź na pytanie zamieść na naszym forum.

Aby wziąć udział w konkursie musisz być zarejestrowanym użytkownikiem - sprawdź, jak to zrobić krok po kroku.

Laureatów 3 najciekawszych odpowiedzi wyłoni jury w składzie redakcji serwisu Polki.pl. Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z regulaminem.

Konkurs trwa od 18.11 do 30.11.2014 r.

3 x Sokowirówka Philips z technologią QuickClean HR1869



Świeże soki warzywne i owocowe są nie tylko niezwykle smaczne, ale przede wszystkim zdrowe i z powodzeniem mogą zastąpić sztuczne suplementy diety. Najlepiej zadziałają i zasmakują z pewnością te, przyrządzone w domowej kuchni z samodzielnie wybranych składników.

Zobacz, jak szybko przygotujesz zdrowy sok!



Maksimum soku minimum wysiłku

Z pomocą sokowirówki Philips HR1869 przygotowanie soku jest niezwykle szybkie, gdyż nie trzeba wcześniej kroić ani obierać owoców i warzyw takich jabłka, marchewki czy buraki dzięki bardzo dużemu otworowi o szerokości 80 mm. Silnik o mocy 900 W z pewnością poradzi sobie nawet z najtwardszymi produktami. Ponadto wyciśnięcie soku z owoców czy warzyw możliwe jest niemal do ostatniej kropli, gdyż sokowirówka posiada innowacyjny system wyciskania z odwróconym sitkiem. W zależności od rodzaju wyciskanych owoców lub warzyw możliwe jest uzyskanie do 2,5 l soku w jednym przebiegu bez konieczności opróżniania pojemnika na miąższ.

Zobacz, jak na soki reagują dzieci!



Naturalne witaminy dla dzieci

Sokowirówka Philips została opracowana z myślą o łatwym czyszczeniu - w tym celu zastosowano technologię QuickClean i funkcję wstępnego czyszczenia.

Z kolei dzięki niezwykle gładkim powierzchniom polerowanego sitka QuickClean po wstępnym czyszczeniu można z łatwością usunąć pozostałe włókna za pomocą zwykłej myjki kuchennej. Co ważne, cały miąższ zbiera się wyłącznie w jednym miejscu. Oznacza to, że nie trzeba już wydobywać miąższu z innych części, np. pokrywki. Zaokrąglona konstrukcja i gładkie powierzchnie bez żadnych zakamarków zapewniają łatwy dostęp do miąższu i łatwiejsze czyszczenie pojemnika. Cały proces mycia sokowirówki trwa 1 minutę!

Z sokowirówką Philips możesz cieszyć się naturalnymi witaminami zawsze, kiedy masz na to ochotę!

Wygraj i przetestuj sokowirówkę Philips HR1689!



