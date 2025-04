Nasza gospodyni pracuje jako dziennikarka modowa, ale widać, że aranżacji wnętrz także poświęca wiele uwagi. W ulubionym stylu skandynawskim urządziła całe mieszkanie, nawet pokój dziecięcy. Jak udało jej się tego dokonać?

W domu Luci co i ruszy na trafiamy na miejsca, które aż się proszą o uwiecznienie na fotografii. Sami lokatorzy również wyglądają uroczo!

Mieszka tu pięcioosobowa rodzina (mąż Luci Marco, córka Ava, syn Luca i pies Marie). Wystrój utrzymanego w białej kolorystyce salonu uzupełniają kolorowe dodatki, które zapewniają ciekawy kontrast. To przytulne, a jednocześnie pełne lekkości, przestronne wnętrze.

Lucia lubi wnętrzarskie klasyki, na przykład krzesła Eames i String (oczywiście białe) i zestawia je z ciemnym drewnem oraz szaroniebieskimi odcieniami. Jest prawdziwą miłośniczką grafik, obrazków i zdjęć z podróży. Pogrupowane na ścianach w fantazyjne kompozycje przykuwają wzrok wszystkich, którzy wchodzą do pokoju. Ale Lucia ma też duży zmysł praktyczny. Kanapę przykrywa zdejmowany pokrowiec, a część dekoracji na ścianach to umiejętnie wkomponowane w wystrój pomieszczeń prace plastyczne jej dzieci oraz zdjęcia najbliższych.

Czas na najważniejszy punkt naszej wizyty: pokój dziecięcy w stylu skandynawskim. Luci zależało, żeby pokój Avy był odpowiedni do jej wieku, ale jednocześnie pozbawiony utartych, „księżniczkowych” schematów. Nam najbardziej przypadła do gustu tapeta w czarne kropki. Lucia pochwaliła się też kilkoma rzeczami, które zrobiła samodzielnie — haftowanymi obrazkami i poszewkami na poduszki. Dzięki nim pokój ma bardziej indywidualny charakter.