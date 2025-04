Minimalistyczna dekoracja ze świecą i kwiatami w szklanym słoiku będzie piękną sezonową ozdobą. Wystarczy szklany słoik, cięte kwiaty (najlepiej polne) oraz gumka recepturka. Nie zapomnij o świecy.

Takie lampiony postawione na stole mogą zastąpić bukiety kwiatów np. podczas komunii w ogrodzie. Są proste w wykonaniu i niedrogie - bukiet polnych kwiatów kupisz w kwiaciarni lub... zbierzesz sama. Mogą to być też chwasty, np. tobołek polny, bez trudu znajdziesz też rumianek. Co ważne - takie kwiaty nie są trwałe (przeczytaj jak przedłużyć trwałość bukietów) i najlepiej wykonywać lampiony w dniu przyjęcia lub... zasuszyć kwiaty wcześniej i wykonać dekoracje z suszonych gałązek.

Do wykonania lampionu z kwiatami potrzeba:

słoika o wysokości ok. 13 cm,

świecy o wysokości ok. 8-10 cm,

gałązek (6-8),

szklanki piasku,

gumkę recepturkę.

Jak wykonać lampion z kwiatami:

1. Słoiki oczyść i osusz. Nasyp do nich piasku na wysokość ok. 1 cm. Przygotuj kwiaty, którymi chcesz je ozdabiać i przytnij na długość ok. 20 cm (dopasuj do wymiarów słoika).

fot. Lampion z kwiatami krok 1/Mak Media - Flora Press

2. Zaplanuj ich rozmieszczenie i przymocuj je gumką recepturką, w razie potrzeby dwiema lub przywiąż sznurkiem jutowym. Możesz wykorzystać też taśmę klejącą. Włóż do środka świecę i zapal.

fot. Lampion z kwiatami krok 2/Mak Media - Flora Press

3. Lampiony nie muszą być tych samych rozmiarów. Najładniej prezentują się postawione po 3 obok siebie. Pamiętaj o bezpieczeństwie - kwiaty mogą łatwo przypalić się od płomienia.

fot. Lampion z kwiatami krok 3/Mak Media - Flora Press

