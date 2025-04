Zobacz, jak umiejętnie łączyć różne style!

Jak urządzić wspólną przestrzeń, żeby była przyjazna dla obojga partnerów? Dla wielu par to nie lada wyzwanie. On chce styl nowoczesny, kontrastowe kolory ścian, wygodną czarną kanapę. Ona woli klasykę, eleganckie drewniane meble i przestrzeń utrzymaną w jasnej kolorystyce. Czy można połączyć tak różne potrzeby? Okazuje się, że tak! Zestawianie i łączenie przeciwstawnych stylów to współcześnie najmodniejszy trend w urządzaniu wnętrz.

Klasyczne elementy w nowoczesnej przestrzeni

Jak połączyć upodobania miłośnika nowoczesnych form z gustem fana klasycznych, epokowych mebli? Można zaaranżować nowoczesną przestrzeń, odznaczającą się prostotą formy i geometrii, w modnych kolorach i umieścić w niej klasyczne elementy - epokowy mebel, np. drewniany albo lustro w rokokowej ramie.

Innym sposobem jest wybranie klasyki jako wiodącego stylu, ale w nowoczesnym wydaniu. Staramy się więc, aby wyposażenie i dekoracje to były przedmioty nowe, jednak utrzymane w ponadczasowym klimacie, wyróżniającym się spokojnym kształtem, prostą i elegancką formą, wysokiej jakości materiałami, a także stonowanymi kolorami.

Czyste, jasne kolory oraz intensywne barwy

To również współcześnie można pogodzić! Wybieramy jako barwę podstawową odcień neutralny, np. w szarej czy kremowej tonacji, a następnie planujemy we wnętrzu mocne akcenty kolorystyczne dodatków - turkusowe, żółte czy czarne. W ten sposób klasycznie zaaranżowana, jasna przestrzeń zostaje wypełniona najmodniejszymi kolorami, przez co staje się też nowoczesna.

Styl modernistyczny

Wiele par wybiera styl modernistyczny, gdyż pozwala łączyć praktyczne, nowoczesne rozwiązania z ponadczasową, stylową aranżacją wnętrza. Charakteryzuje się prostą formą, pozbawioną barokowego przepychu, która ma za zadanie optycznie powiększyć przestrzeń.

Stylowe elementy drewniane łączy się z takimi materiałami jak szkło oraz stal, a całe wnętrze jest utrzymane, w czystych lub złamanych, odcieniach bieli bądź łagodnych, naturalnych kolorach. Dużą zaletą wnętrza w stylu modernistycznym jest to, że nie wydaje się zbyt męskie ani zbyt kobiece, jest wyrafinowane i eleganckie, a jednocześnie nowoczesne.

