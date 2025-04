Zaplanuj budżet



Pamiętaj o tym, że koszt prac remontowych uzależniony jest od wielu czynników – powierzchni, zastosowanych rozwiązań, czy robocizny. Szacuje się, że w 2024 roku, przy mieszkaniu o metrażu 25–45 m² będzie on średnio wynosił ok. 1200–2250 za m²[1]. Warto jednak pamiętać, że jak wynika z raportu OLX i Fixly, realne koszty remontu są średnio o 28% wyższe od tych zakładanych. Jak więc poznać koszty remontu? Najlepiej zacznij od oszacowania skali prac i wyboru materiałów. Najszybciej zrobisz to, zwracając się do fachowców, którzy ogłaszają się, np. na OLX. Z pewnością spośród 50 tysięcy aktywnych ofert znajdziesz coś dla siebie.

Reklama

fot. Mat. prasowe

Stwórz plan



Planu remontu nie musisz robić samodzielnie, zwłaszcza jeśli część prac zlecasz ć fachowcom. Żeby uniknąć stresu, skontaktuj się z wykonawcą, zapytaj się o warunki realizacji, dowiedz się o to, czy będzie was obowiązywała umowa pisemna, a jeśli tak, poproś o nią i zapoznaj się z jej zapisami. Następnie wspólnie ustalcie harmonogram. Od fachowca uzyskasz również cenną ekspercką wiedzę, pod warunkiem że będziesz pytać. Dlatego w czasie rozmów dowiedz się, ile czasu będą zajmowały poszczególne prace, jakie rozwiązania poleca i z czego one wynikają. Nie zapomnij też sprawdzić, jaka jest dostępność wybranych materiałów.

fot. Mat. prasowe

Wybierz ekipę



Pierwszej selekcji podwykonawców dokonaj już na etapie szacowania budżetu i planowania prac. Skontaktuj się z kilkoma firmami świadczącymi tego typu usługi. OLX umożliwia bezpośredni kontakt z fachowcem, co jest dużym ułatwieniem, ale również okazją do weryfikacji terminowości. Jeśli ktoś szybko i w deklarowanym terminie odpowiada na pytania, to możesz przypuszczać, że tak samo będzie realizował zlecenie. Poproś również o zdjęcia dotychczasowych realizacji. Na ich podstawie wstępnie ocenisz jakość wykonanych usług. Umów się na spotkanie z wybranymi ekipami, najlepiej w miejscu, które ma być remontowane, czy odnawiane.

Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz na OLX



A jeśli chcesz przeprowadzić drobne naprawy, modernizacje, czy prace ogrodowe, specjalistów, którzy ci w tym pomogą również znajdziesz na OLX.

[1] https://www.payback.pl/ekstra/oszczedzaj-z-payback/wykonczenie-mieszkania?adobe_mc_ref=https://www.google.com/

Materiał promocyjny marki OLX.