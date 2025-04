Marynarski styl jest ponadczasowy. Opiera się na elementach w odcieniach granatowego, bieli i beżu. Dominującym deseniem są poprzeczne prążki i maleńkie kotwice, a wystrój tego rodzaju wnętrz przywodzi na myśl morze, szum fal i stroje marynarzy. W zbyt dużej ilości może nadać pomieszczeniu lekko kiczowatego wyglądu. Jeśli jednak zachowamy umiar i dobry smak, marynarski styl sprawi że mieszkanie będzie prezentować się zjawiskowo!

Reklama

Specjalnie dla was znalazłam na Instagramie 6 najlepszych marynistycznych inspiracji. Nie namawiam was wcale do przemalowania całego mieszkania na niebiesko i powieszenia zasłon w paski. Drobne akcenty będą prezentować się równie dobrze - zobaczcie same!

1. Marynarska pościel

Jak widać, styl marynistyczny to nie tylko prążki w odcieniach bieli i granatu. Równie często spotykane są motywy małych (albo całkiem dużych) kotwic. Wystarczy jeden dominujący akcent (w tym przypadku pościel) aby czuć się we własnej sypialni jak na nadmorskiej plaży!

2. Marynarski kącik dla dziecka

Każdy mały marynarz ucieszy się z tak urządzonego kącika. Jak widać, trzeba naprawdę niewiele - to kolejna aranżacja, w której pierwsze skrzypce gra idealnie dobrana pościel. Do tego literki w marynistyczne wzory... Ahoj, przygodo!

3. Morska łazienka

Łazienka jest miejscem, które wydaje się idealną bazą dla marynarskich motywów. W końcu ten styl nieodłącznie wiąże się z... wodą ;-) Toaleta z fotki wygląda jak wprost przeniesiona z kurortu Saint Tropez - wystarczą biało-niebieskie ściany i obrazek z rozgwiazdą.

4. Stół dla marynarza

A co powiecie na stół w marynarskim stylu? Wystarczy odpowiednia zastawa, serwetki i kilka muszli rozłożonych na obrusie. To ciekawa inspiracja również na tematyczne przyjęcie - np. garden party lub wesele.

5. Marynarski pokój dziecięcy

Granatowa ściana w białe pasy, morskie rysunki i małe stateczki na półce powieszonej nad łóżkiem. To wystrój wnętrza idealny do pokoju dziecięcego - spodoba się i chłopcom, i dziewczynkom!

Zobacz inne wnętrzarskie inspiracje:

Jak dodać koloru mieszkaniu?

Jak sprawić by mieszkanie wyglądało ekskluzywnie?

Najmodniejsze płytki do łazienek - 7 trendów 2016

6. Morze na balkonie

Reklama

Marynarskie motywy świetnie prezentują się na balkonie. Sekret tkwi w tekstyliach - poduszkach, narzutach, obrusikach, zasłonach... Tego typu dodatki zazwyczaj nie są drogie, a mogą świetnie nadać charakteru całemu wnętrzu!