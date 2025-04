W salonie w stylu loft zrezygnuj z bogatych zdobień i dużej ilości dodatków. Skup się raczej na ascetycznej formie i wysokiej jakości materiałach. Dobrym rozwiązaniem będzie cegła, beton, metal, szkło i zimna kolorystyka. Wybierając materiały do wykończenia pamiętaj, by dobrze współgrały z surowością i prostotą industrialnego wnętrza.

Reklama

Należy pamiętać, że styl loft czerpie inspiracje z wnętrz starych fabryk, zakładów i innych poprzemysłowych obiektów (te nierzadko służą teraz jako ekstrawaganckie mieszkania dla znudzonych tradycyjnymi wnętrzami koneserów). Zobacz 7 modnych aranżacji salonu w stylu loft.

Spis treści:

Czym charakteryzuje się styl industrialny w salonie? Podobnie jak we wszystkich wnętrzach w stylu loft, powinna dominować stonowana i wyważona kolorystyka, zdecydowanie bardziej ciemna.

Centralnym punktem każdego salonu jest sofa - ta loftowa powinna być duża, wygodna, rozłożysta. Najlepiej sprawdzi się ta na metalowych nogach obita skórą (naturalną lub ekologiczną) albo grubą tkaniną z widocznym spotem. Stolik kawowy może być drewniany lub metalowy. Dobrym rozwiązaniem jest szklany blat, który „nie zabiera" optycznie przestrzeni.

Kolejnym punktem wyposażenia loftowego salonu jest regał na książki - czarny, biały lub drewniany - kolor nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma jego rozmiar, powinien być jak największy i najlepiej sięgać samego sufitu.

fot. Aranżacja salonu loft/Adobe Stock, victor zastol'skiy

Do największych atutów salonów w stylu loft należy z pewnością ogromna, niczym nie zakłócona przestrzeń, która daje spore możliwości aranżacyjne. I można zaszaleć z dodatkami!

Obrazy loft

To jeden z tych dodatków, które ocieplają wnętrze. Obrazy w stylu loft utrzymane są najczęściej w stonowanej kolorystyce (często są monochromatyczne) i przedstawiają martwą naturę albo postacie.

Oświetlenie w stylu loft

W salonie w stylu industrialnym niezwykle ważne jest oświetlenie. Wysokie sufity umożliwiają zastosowanie antresoli i wszelkiego rodzaju lamp, również tych bardzo dużych. Lampa do salonu loft to ta metalowa (mogą to być nawet same żarówki wiszące na długich kablach).

fot. Meble loftowe/Adobe Stock, XtravaganT

Styl loft lubi najlepiej prezentuje się w dużych pomieszczeniach, bez ścian działowych. Jeśli marzysz o loftowym salonie w bloku, pomyśl o wyburzeniu pojedynczych ścian - połączysz wtedy pokój dzienny z kuchnią.

Kuchnia loft jest oszczędna w formie - najchętniej wybieramy gładkie fronty bez uchwytów (białe, szare, czarne lub drewniane) o matowym wykończeniu.

Salon loft można również zaaranżować w niewielkim pomieszczeniu w bloku. Ważne jest, by przy aranżacji industrialnego salonu wykorzystać loftową kolorystykę - czernie, szarości i biel, a także materiały charakterystyczne dla industrialnego stylu.

Charakterystyczną cechą wnętrz w stylu loft jest brak ścian działowych, ściany z cegły, surowy beton (nie musisz od razu kłaść betonowych płyt, możesz wykorzystać również tapetę loftową i stworzyć jego imitację), niewykończone podłogi oraz widoczne elementy instalacji (wystarczy jedna lampa loftowa, aby uzyskać ten efekt).

Reklama

Czytaj także:

Jak urządzić salon w stylu eklektycznym?

Salon w stylu hampton - najpiękniejsze aranżacje

10 trików na to, jak tanio odmienić salon