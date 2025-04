Wiedeń to miasto o wielu twarzach. Klasyczna architektura, zielone parki i przyjazna atmosfera sprawiają, że każdy, kto zawitał tu choć raz, z chęcią powraca znowu. My podczas kolejnej wizyty postanowiliśmy odwiedzić Svenję, znaną blogerkę i pasjonatkę pięknych wnętrz. Jej blog zatytułowany „Traumzuhause” inspiruje wielu Wiedeńczyków.

Reklama

Fascynacja stylem skandynawskim dotarła również do Wiednia. A przynajmniej do domu Svenji Brücker. W starym mieszkaniu udało jej się do perfekcji opanować sztukę aranżacji wnętrz w stylu scandi.

Razem ze swoim chłopakiem Jonasem, zawodowym graczem w pokera, Svenja zajmuje duże mieszkanie o powierzchni 120 m2. Dom, w którym mieszkają należy do najbardziej zadbanych i pięknie odrestaurowanych wiedeńskich budynków. Każdego dnia Svenja siada przed biurkiem i dzieli się swoją wiedzą na temat najnowszych trendów w aranżacji wnętrz.

Zabytkowe budynki i kręte uliczki to jeden z powodów, dla których niemiecka para zdecydowała się zamieszkać w stolicy Austrii.

Oglądaliśmy wiele pięknych mieszkań. Ale w tym naszą uwagę przykuły piękne drzwi z mosiężnymi klamkami i duże, stare okna.

Svenja przywiązuje dużą wagę do detali nie tylko podczas polowania na mieszkanie. Dbałość o detale widać również w wystroju jej wymarzonego gniazdka. Wyjątkowe meble, takie jak drewniana ława, którą Svenja i Jonas zamienili w barek do kawy, sprawiają, że wnętrze wydaje się jeszcze bardziej przytulne.

Reklama

Nietrudno nie zauważyć, że Svenja ma bzika na punkcie białych wnętrz. Drewniane i ciemne akcenty zapewniają odpowiednią dozę kontrastu. Na półkach nie brakuje przywiezionych z podróży pamiątek i fotografii oraz książek na temat architektury. Wygląda na to, że marzenie Svenji o pięknym domu spełniło się w każdym calu.

Za udostępnienie materiałów dziękujemy Westwing Home&Living