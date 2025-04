Wszystkie kolory jesieni tworzą spójną całość. Dlatego, jeśli dobrze się wśród nich czujesz, możesz je wszystkie śmiało łączyć we wnętrzu. Będzie ciepłe i przytulne. Zachowaj jednak rozsądne proporcje. Najbardziej nasycone barwy, (czerwień, mocny pomarańczowy), stosuj raczej na mniejszych powierzchniach, np. fragment ściany, dekoracyjna poduszka, pled. Większe powierzchnie powinny mieć jaśniejsze kolory. Pamiętaj, że czerwienie, oranże i żółcienie sprawiają wrażenie, jakby ku nam wychodziły. A zatem optycznie zmniejszają wnętrze. Dlatego najlepiej sprawdzają się w większych pokojach. Żółcienie idealnie nadają się do rozjaśnienia ciemnego pomieszczenia, z oknem od północy i do ocieplenia pokoju utrzymanego dotąd w chłodnej kolorystyce. Gdy uznasz, że we wnętrzu jest za dużo jesiennych barw, wprowadź małe niebieskie lub fioletowe akcenty. Zapewnią kontrast.

Jak urządzić wnętrze w kolorach jesieni

Jedna ściana na pomarańczowo. Pomaluj na kolor jesiennych liści jedną ścianę i półkę, jeśli wisi właśnie na tej ścianie. Pozostałe ściany pozostaw białe. Na podłodze połóż brązowy lub beżowy dywan. Jeden z foteli może mieć obicie w kolorze głębokiej czerwieni lub dojrzałej śliwki, a drugi oraz kanapa raczej neutralne, beżowe. Pled i poduszki mogą być również utrzymane w tonacji jesiennej. W tak urządzonym wnętrzu najlepiej wyglądają szklane gadżety.

Wykorzystaj motyw liści. We wnętrzu w barwach jesieni naturalne liście będą najpiękniejszym bukietem. Kilka wysusz między kartkami książek i przyklej (klej Kropelka, 3 zł) do klosza i obudowy białej lampy lub do frontów szuflad komódki w kolorze białym lub w drewnianej okleinie. Możesz także takie liście namalować, np.za pomocą szablonu.

Poduszki w barwach jesieni. Jeśli masz wiklinowy fotel lub inny, ale w jednobarwnym obiciu w tonacji jesiennej, wyposaż go w dwie poduszki w dwóch odcieniach żółci lub pomarańczu, które uatrakcyjnią mebel. Będą też stanowić miękkie oparcie, gdy usiądziesz tu z filiżanką lipowej herbatki z miodem. Lubisz mieć pled pod ręką? Idealnie pasuje do jesiennych poduszek rudy. Przerzuć go przez oparcie fotela. To bardzo praktyczna ozdoba.

Jesień w wersji stonowanej. Pomaluj jedną lub dwie ściany na kolor delikatnie brązowiejących i szarzejących jesienią liści, ale w wersji rozbielonej. Ta barwa nie emanuje takim ciepłem jak żółć czy pomarańcz, ale też nie możemy o niej powiedzieć, że jest zimna. Stanowi piękne tło dla prostych nowoczesnych mebli z jasnego drewna. Dobrze wyglądają tu białe dodatki o nowoczesnej prostej formie.

Dodatki w kolorze jarzębiny do białych mebli. Jeśli masz w kuchni białe szafki lub w pokoju białe meble i nieco już ci się taki ascetyczny wygląd wnętrz opatrzył, pomaluj jedną ścianę na pomarańczowo, kup kilka pomarańczowych miseczek lub pojemników i bieżniki na stół. Od razu zrobi się radośnie, kolorowo i wesoło.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"