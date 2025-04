Witaj w świecie łatwego prasowania!

Żelazko PerfectCare Elite marki Philips to prawdziwy przełom w świecie prasowania. Dwa razy silniejszemu wyrzut pary, pomaga w przyjemny sposób wyprasować górę prania, a sukienki czy marynarki odprasować w pionie.

Fot. Materiały prasowe Philips



Ponadto to inteligentne żelazko nigdy niczego nie przypali, ponieważ idealne połączenie temperatury i pary, chroni nawet najdelikatniejsze tkaniny przed ich uszkodzeniem!

Nawet jeśli nie przepadasz za prasowaniem, PerfectCare Elite Silence z nowej linii żelazek Elite pomoże zamienić Ci tę czynność w prawdziwą przyjemność. Jest to najlepsze żelazko z generatorem pary, jakie oferuje firma Philips.

Fot. Materiały prasowe Philips

Łączy wygodę i skuteczność; prasuje lekko, cicho i bardzo wydajnie. Największą zaletą żelazkaPerfectCare Elite GC9650 jest to, że generuje ono bardzo silny strumień pary z ciśnieniem do 7,5 bara, która wnika głęboko w tkaninę, zapewniając szybsze i skuteczniejsze prasowanie. Pozwala to równocześnie na prasowanie w pionie sukienek z aplikacjami, falbankami i zaszywkami oraz marynarek czy zasłon. Dzięki technologii OptimalTemp, która jest dostępna wyłącznie w żelazkach Philips z linii PerfectCare temperatury żelazka nie trzeba ręcznie regulować i dostosowywać do poszczególnych rodzajów tkanin. Można za jednym pociągnięciem prasować dżinsy, jedwabną bluzkę czy bawełnianą koszulę.

Fot. Materiały prasowe Philips

Dodatkowo nowa opatentowana stopa żelazka T-Ionic Glide z precyzyjnie zaprojektowanym kształtem zapewnia równomierne wnikanie pary i idealny poślizg żelazka po tkaninie. Ponadto nie jest konieczne odstawianie żelazka na podstawę – można postawić je bezpośrednio na prasowanej tkaninie lub bawełnianym pokrowcu na desce do prasowania - nigdy ich nie przypalisz!

Model PerfectCare Silent jest wyposażony w trzy wyciszające filtry pary i platformę pochłaniajacą dźwięk emitowanej pary, co zapewnia ciszę przy wyrzucie pary o dużej mocy, dzięki temu prasując możesz spokojnie słuchać muzyki czy oglądać telewizję.