Niektóre z was być może pamiętają wiszące kwietniki ze sznurka (makrama), a w nich bluszcze, scindapsusy cissusy. Warto je znów wyeksponować, bo wiszące kwiaty wróciły do łask. Wręcz można bez przesady powiedzieć, że modne mieszkanie to teraz takie, które trochę przypomina ogród botaniczny. Pojawił się też nowy pomysł na wiszące ogrody, zwane wertykalnymi lub pionowymi. Możesz sama taki stworzyć na ścianie, kupując potrzebne elementy. Najprostszym rozwiązaniem jest kieszeń kwiatowa ze specjalnego tworzywa z komorami na 9 roślin (ok. 100 zł). W wykonywaniu zielonych ścian we wnętrzach i na zewnątrz specjalizują się również firmy ogrodnicze (np. wertykalni.pl, gardenspot.pl, ogrodwertykalny.pl). Mocują one rośliny na specjalnej konstrukcji z systemem nawadniania. Takie ogrody w zasadzie nie wymagają od nas specjalnego zaangażowania ani wiedzy ogrodniczej. Rosną same, a my je podziwiamy i cieszymy się, że mamy w domu dużo zieleni, która w dodatku nie zabiera miejsca.

Zielonym do dołu

Są w sprzedaży, w większych kwiaciarniach, doniczki zawieszone na lince w których kwiaty rosną jakby do góry nogami. Wyglądają ekstrawagancko i są idealne do małych, nowoczesnych mieszkań. Podłoże i korzenie podtrzymuje siatka. Szczególnie ładnie wyglądają w nich storczyki.



Na drabinie

To nietypowy kwietnik, ale ostatnio także chętnie wykorzystywany przez dekoratorów wnętrz. Najlepsza jest niewielka,np. z trzema stopniami, drabina drewniana, ale jeśli do stylu wnętrza pasuje metalowa, także na jej stopniach możesz ustawić doniczki z kwiatami. Aby taki regał się nie przewrócił, warto go przymocować do ściany. Pasuje do wnętrz nowoczesnych, rustykalnych i prowansalskich.

Jak na leśnej polanie

Z mchu i porostu zwanego chrobotkiem (czasem w połączeniu z trawami) można stworzyć na ścianie niezwykłą kompozycję. Rośliny przechodzą wcześniej tzw stabilizację, aby nie traciły wody i nie wymagały nawadniania. Następnie przykleja się je do podłoża i mocuje do ściany. Nie zrobimy tego raczej sami, choć mech i chrobotek można kupić na giełdzie. Najlepiej zamówić wykonanie takiej kompozycji w firmie ogrodniczej specjalizującej się w tego typu dekoracjach, np. wertykalni.pl.



Piękne spadochroniarki

Większość domowych roślin może rosnąć w wiszących doniczkach. Obłóż plastikowe pojemniki grubą warstwą mchu, opleć grubym sznurkiem i powieś na haczykach zamocowanych w suficie, półce lub ścianie. Raz lub dwa razy w tygodniu kwiaty trzeba podlać, a mech spryskiwać.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"