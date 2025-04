Zbliżająca się wiosnę widać już w sklepach sieciowych z akcesoriami domowymi. W Pepco jest oferta prawdziwie kwitnąca dobrymi cenami i kwiatowymi wzorami. To produkty, które wniosą świeży look do twojej kuchni i na domowy stół. Całość tworzy naprawdę fajny komplet, z którym można w rodzinnym, i nie tylko, gronie oczekiwać nadejścia prawdziwej wiosny. Naprawdę ładne i praktyczne przedmioty w niewygórowanych cenach.

Reklama

Zastawa z modnym wiosennym motywem

W ofercie sklepu, która ważna jest tylko do 25 lutego, wypatrzyliśmy coś, co może cię zainteresować. W ramach porcelanowej zastawy stołowej można kupić zastawę stołową z nowoczesnym kwiatowym wzorem. Są to:

talerz obiadowy – w cenie 12 zł ,

, talerzyk deserowy – w cenie 10 zł ,

, porcelanowa miseczka – w cenie 10 zł.

Talerze obiadowe mają 27 cm średnicy, deserowe – 19 cm, a miseczki 15,8 cm średnicy. Talerze deserowe spokojnie spełnią też funkcje talerza śniadaniowego, a miseczki będą idealne nie tylko do porannej czy nocnej owsianki lecz także do zupy.

fot. Zastawa stołowa z kwiatowym motywem/ materiały prasowe Pepco

Do wiosennej zastawy pasować będą maty stołowe z delikatnym kwiatowym motywem korespondującym z tym zastosowanym w zastawie. Sprzedawane są w zestawie 2 sztuk w cenie 10 zł za obie. Każda z nich ma 38 cm średnicy. Stworzą idealne tło dla nieco bardziej wyrazistych wzorów na zastawie.

Wiosna zapanowała też w akcesoriach kuchennych

Nie tylko zastawa stołowa zyskała w Pepco wiosenne motywy. Dokładnie te same kwiatowe wzory, które znajdują się na porcelanie, trafiły na inne kuchenne i stołowe przedmioty. Całość razem tworzy niezwykle atrakcyjny komplet. Wszystkie te dodatkowe akcesoria także mają teraz atrakcyjne ceny:

maselniczka porcelanowa z przykrywką za 17 zł,

z przykrywką za 17 zł, doniczka z dolomitu o wysokości 14 cm – 15 zł,

o wysokości 14 cm – 15 zł, rękawica kuchenna z bawełny – 5 zł,

z bawełny – 5 zł, przezroczyste pojemniki na produkty sypkie z przykrywkami - 12 zł za mniejszy i 15 zł za większy.

fot. Maselnica z kwiatowym motywem/ materiały prasowe Pepco

Reklama

Kropką nad „i” w tej ofercie jest silikonowa forma, pozwalająca upiec ciasteczka, które na paterze stworzą kwiatowy wzór. Jej cena to zaledwie 15 zł.