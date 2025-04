W ciepłe wiosenne i letnie dni warto jak najczęściej przebywać na świeżym powietrzu. Niestety nie zawsze możemy sobie pozwolić na dłuższą wyprawę na łono natury, zwłaszcza jeśli mieszkamy w mieście. IKEA zachęca więc, aby na co dzień wykorzystywać w tym celu swój balkon. Dzięki nowej kategorii mebli – meblom balkonowym – oraz wiosenno-letniej kolekcji dodatków będziemy mogli stworzyć na nim idealne miejsce do spędzania czasu pod gołym niebem, a przy okazji zyskamy dodatkową powierzchnię do zagospodarowania.

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez IQS dla IKEA 75% ludzi w dużych miastach w Polsce mieszka w mieszkaniach (pozostałe 25% w domach). Z kolei 60% mieszkań ma balkon. Często jednak nie korzystamy w pełni z możliwości, jakie stwarza nam jego posiadanie.