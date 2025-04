Dobrze zorganizowana i uporządkowana przestrzeń to nie tylko gwarancja wprowadzenia miłej dla oka schludności w pomieszczeniu, ale też zwiększenia jego funkcjonalności, a także możliwość poprawy samopoczucia. Przebywanie w zastawionym niepotrzebnymi rzeczami miejscu nie służy nikomu – po pierwsze pojawia się problem ze znalezieniem czegokolwiek i utrudnione jest swobodne poruszanie się po pokoju, a po drugie nieporządek może być męczący.

Reklama

Sypialnia - uporządkowana strefa relaksu

Sypialnia to nasza przestrzeń do odpoczynku. Powinna być uporządkowana, przytulna i dająca wytchnienie po dniu pełnym wyzwań. Zazwyczaj mamy do dyspozycji niewielkie pomieszczenie, więc zdawać by się mogło, że utrzymanie go w ładzie nie zajmie nam dużo czasu. Jest to jak najbardziej możliwe, jeśli wcześniej wyposażymy je w odpowiednie elementy, które pomieszczą i uporządkują wszystkie niezbędne rzeczy.

Aranżując przestrzeń sypialni warto wykorzystać wszystkie dostępne możliwości, które uczynią to wnętrze jeszcze bardziej harmonijnym. Pokój ten jest morzem praktycznych koncepcji i nie musimy ograniczać się wyłącznie do trzymania ubrań oraz dodatków w szafie ubraniowej. Ta jest oczywiście podstawą i warto oprócz wieszaków, umieścić w niej takie akcesoria jak pudełka, koszyki czy organizery do szuflad, dzięki którym łatwiej, ale też szybciej będziemy znajdować potrzebne rzeczy. Pokrowce na odzież służyć będą z kolei przechowaniu tego, co w danym momencie nie jest nam potrzebne.

Jeśli chcemy mieć w sypialni lub garderobie szafę na miarę naszych potrzeb, możemy postawić np. na kolekcję szaf Agi dostępnych w Salonach Agata. Z łatwością skonfigurować je można na stronie sklepu online www.agatameble.pl, wybierając samodzielnie kolor i rozmiar korpusów, rodzaj materiału i kolor frontów, a także projektując wewnątrz mebla układ półek czy drążków. Uzupełnieniem mebla mogą być ponadto dodatkowe akcesoria, takie jak oświetlenie.

Wyposażana we wszelkiego rodzaju akcesoria szafa to duże udogodnienie dla wszystkich tych, którzy pragną zachować porządek w garderobie. Ważne jest przy tym jej mądre zagospodarowanie i chociażby ułożenie/powieszenie ubrań według pewnego klucza – np. sezonowo, według typu odzienia lub kolorystycznie. Natalia Nowak, ekspert ds. aranżacji wnętrz Salonów Agata

Sypialnianą przestrzeń świetnie uporządkują również takie meble jak komoda z pojemnymi szufladami na bieliznę czy szafki nocne, w których ukryjemy ulubione książki i notesy. Warto przy tym każdemu meblowi, każdej szufladzie i każdej przegródce przypisać konkretną funkcję i kategorię przedmiotów, które będziemy w nich przechowywać. Unikniemy tym samym nerwowych poszukiwań potrzebnych rzeczy na ostatnią chwilę. Należy tylko pamiętać, by z biegiem czasu szuflada, która jest najbardziej „pod ręką” nie stała się tą, w której lądują wszystkie przedmioty – wytrwałość w porządkowych postanowieniach to klucz sukcesu!

Kuchnia, w której wszystko jest pod ręką

Kuchnia to wyjątkowe miejsce, w którym przyjemnie spędzamy czas z rodziną, przygotowując i jedząc wspólne posiłki. Jeśli dużo gotujemy i mamy sporo niezbędnych urządzeń oraz akcesoriów, kluczowa będzie systematyczność w dbaniu o porządek i właściwa organizacja przestrzeni. Z pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju pojemniki, słoiki oraz wkłady do szuflad.

Warto regularnie przeprowadzać selekcję, aby na wyciągnięcie ręki było wyłącznie to, czego faktycznie często używamy. Przejrzyjmy wszystkie przybory kuchenne stojące na blacie i wybierzmy tylko te, które są niezbędne na co dzień. Dla rzadziej używanych przedmiotów znajdźmy miejsce w szafce lub szufladzie. Jak radzi Natalia Nowak:

Aby nasze kuchenne blaty były nie tylko funkcjonalne, ale i stylowe, możemy umieścić sypkie i suche produkty, jak choćby ryż czy makaron, w specjalnych pojemnikach, a przyprawy w mniejszych, dedykowanych słoiczkach. Takie rozwiązanie zawsze świetnie się prezentuje i ociepla kuchenne wnętrze. Dodatkowo, nad nożami pomoże nam zapanować specjalny stojak, a sztućce będą zawsze dobrze ułożone dzięki organizerom do szuflad.

Nie bez znaczenia będzie również dobór właściwej zabudowy kuchennej. Oferta mebli modułowych Qubik od Salonów Agata daje możliwość personalizowanej konfiguracji – wyboru różnych rozmiarów brył, które możemy ze sobą łączyć, tworząc kompozycje optymalnie dopasowane do naszego wnętrza. Świetnym uzupełnieniem mebli będą szuflady, przegrody, wkłady do szuflad, sortery, szafki cargo czy wysuwane systemy LeMans. Wybierając meble z kolekcji Qubik, możemy stworzyć nowoczesną i funkcjonalną kuchnię wysokiej jakości, która będzie odpowiadała na wszystkie nasze potrzeby, także te wizualne – w ofercie marki znajduje się szeroki wybór stylistyk frontów, blatów oraz uchwytów.

Pokój dziecięcy - zaczarowany świat pudełek

Pokój dziecka powinien być miejscem pełnym radości i dobrej, kreatywnej energii. To przestrzeń do zabawy, ale też nauki, dlatego wymaga dobrze przemyślanego systemu do przechowywania wszystkich dziecięcych gadżetów.

Każdy element, który zorganizuje dziecięcą przestrzeń, będzie dla nas na wagę złota. Kluczowe będą wszelkiego rodzaju pudła i kosze. Warto zaopatrzyć się w te o różnych rozmiarach, a każdemu z nich nadać konkretne przeznaczenie, np. mniejsze na klocki i kredki, a większe na zabawki. Będzie to duże ułatwienie dla dziecka, które dzięki temu być może samo zmotywuje się do utrzymywania porządku w swojej przestrzeni. Świetnie sprawdzą się tutaj także metalowe i wiklinowe koszyki. Przydatne będą również wieszaki oraz haczyki, pudełka z przegródkami na drobne magnesy i kredki czy tablica magnetyczna, do której dziecko przyczepi najnowsze rysunki.

Reklama

Wiosenne porządki wcale nie muszą spędzać nam snu z powiek. Wystarczy wyposażyć przestrzeń w dostępne w Salonach Agata funkcjonalne rozwiązania, takie jak dopasowane do naszych potrzeb pojemne szafy czy komplet organizerów i akcesoriów do przechowywania. To kilka prostych zabiegów, dzięki którym zaoszczędzimy sporo czasu. Być może warto wiosenne porządki połączyć z subtelnymi zmianami aranżacyjnymi, dzięki którym jeszcze lepiej nastroimy się na nową porę roku? Schludna przestrzeń, a w niej wazon w energetycznych kolorach ze świeżymi tulipanami i nowe poszewki na poduszki – wiosenne pobudzenie i dobra energia gwarantowane!