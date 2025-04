Jak przygotować piękne wiosenne dekoracje na okno? To łatwiejsze niż myślisz. Czasem drobna zmiana tekstyliów lub postawienie kolorowej doniczki na parapecie sprawia, że mieszkanie zyskuje powiew świeżości, a ty możesz czuć się w pełni wiosennie - nawet jeśli za oknem ciągle czuć zimową aurę. Na jakie dekoracje warto postawić?

Jeśli chcesz, aby twoje okno wyglądało pięknie zarówno w środku, jak i od zewnątrz, postaw na ciekawe dekoracje oraz dodatki. Możesz wykorzystać gotowe pomysły albo przygotować coś samodzielnie. Jeśli chodzi o minimalistyczne, a jednocześnie oryginalne i kreatywne wiosenne dekoracje na okno, postaw na naklejki na szybę.

Możesz przygotować je z kolorowego papieru i przykleić na okno. Wykorzystaj np. motyw wiosennych kwiatów. Zamiast wyklejanek możesz sięgnąć także po specjalne farbki do szyb i namalować coś samodzielnie.

fot. Wiosenne dekoracje na okno/Pinterest

W sieci znajdziesz wiele szablonów do druku, aby twoja praca była perfekcyjna, ale śmiało możesz także spróbować swoich sił jako twórca pięknych, wiosennych witraży. Użycie białej farbki sprawi, że całość zyska minimalistyczny wymiar, ale jeśli tylko chcesz, baw się kolorami.

Jeśli zwykłe firany czy zasłony w oknie (lub nawet te z wiosennymi motywami) nie są dla ciebie wystarczające, daj się porwać wiosennej fantazji. Przygotuj ozdoby z papieru i sznurka, np. kwiatową girlandę, którą rozwiesisz wzdłuż całego okna.

fot. Wiosenne dekoracje na okno DIY/Pinterest

Możesz postawić także na malutkie światełka, które dodadzą wiosennej atmosfery. Jeśli zaś chodzi o to, co możesz ustawić na parapecie, nie ograniczaj się tylko do wazonu z kwiatami. Sięgnij po szereg innych dekoracji - w sklepach znajdziesz teraz mnóstwo bibelotów, które będą wyglądały pięknie.

Dodaj także dekoracyjne tacki oraz wiosenne tekstylia. Tak ozdobiony parapet będzie wyglądał pięknie przez całą wiosnę, a także lato. Na jesień i zimę wystarczy tylko zmienić kolory dekoracji.

fot. Wiosenne dekoracje na okno/Adobe Stock, Victoria Kondysenko

Świeże kwiaty, zarówno te cięte, jak i doniczkowe, to prawdziwy symbol rozkwitającej wiosny. Nie rezygnuj więc z nich i ustaw kilka doniczek w dekoracyjnych osłonkach na parapecie lub stoliku czy szafce przy oknie. Świetnie sprawdzą się przede wszystkim hiacynty, tulipany oraz gipsówka.

Możesz także postawić na cięte kwiaty i umieścić je w wazonie. Aby dłużej stały, codziennie wymieniaj im wodę i dorzuć do niej odrobinę cukru.

fot. Wiosenne dekoracje na okno/Adobe Stock, MNStudio

Wiosna to czas, kiedy możesz wymienić wszystkie zimowe tekstylia na coś bardziej świeżego. Sięgnij po zasłony w pastelowych odcieniach lub z motywem kwiatów, a także zwiewne firanki. Na parapecie możesz umieścić dekoracyjne poduszki, a także jasne, miękkie koce.

fot. Tekstylia na okno/Pinterest

Całość dopełnią światełka oraz tekstylia umieszczone w pozostałej części domu. Postaw na wiosenne bieżniki lub obrusy, a także dekoracyjne grafiki w ramkach. Tak ozdobione mieszkanie będzie w pełni gotowe na powitanie wiosny.

