Wieńce wielkanocne stają się coraz popularniejsze. Jeszcze kilka lat temu wianki kojarzyły się wyłącznie ze świętami Bożego Narodzenia - stylistyka tych wielkanocnych jest wprawdzie zupełnie inna, ale zamysł pozostaje ten sam - podkreślić atmosferę świąt.

Wieniec wielkanocny może zawisnąć na drzwiach wejściowych albo pięknie ozdobić stół. Najczęściej wykonywany jest z gałązek brzozowych albo leszczyny, świeżych lub sztucznych kwiatów i zdobiony typowo wielkanocnymi motywami.

Piórka w świątecznym wieńcu dodają mu nieco ekstrawagancji, dzięki czemu prezentuje się niezwykle efektownie. Pięknie będzie prezentował się w minimalistycznym, skandynawskim wnętrzu - świetnie ożywi całość aranżacji.

W takim wieńcu warto połączyć kilka kolorów ze sobą - soczysta zieleń dobrze wygląda zarówno z pastelami, jak i mocniejszymi barwami.

fot. Adobe Stock

Wieniec wielkanocny może być również wykonany z kwiatów - z tych żywych prezentuje się bardziej okazale, za to z tych sztucznych przetrwa każdą niepogodę (kupisz je już nie tylko w kwiaciarniach, ale i sklepach z dekoracjami czy z wyposażeniem wnętrz).

Do wykonania takiego wieńca wykorzystaj wiklinowy wianek i owijaj wokół niego kwiaty, splatając całość cienkim drucikiem.

fot. Adobe Stock

Pastele, zaraz obok koloru białego i żółtego, to najbardziej wiosenne barwy - nie może ich zabraknąć na wielkanocnym stole. Tegorocznym hitem jest pudrowy róż - warto wykorzystać go przy świątecznych aranżacjach.

fot. Adobe Stock

Wieniec możesz również upleść z gałązek - świetnie nadają się do tego cienkie gałązki brzozy. Połącz je z kilkoma zielonymi łodyżkami usianymi kwiatkami (mogą być również te sztuczne). Nie zapomnij o kilku styropianowych, plastikowych lub drewnianych jajkach (szukaj tych na drucikach, które łatwo wkomponujesz w wieniec).

Taki wielkanocny wianek dobrze będzie prezentował się w drewnianych domach i wnętrzach w stylu rustykalnym.

fot. Adobe Stock

Ten wieniec z pewnością przypadnie do gustu głównie najmłodszym - wielkanocne motywy to coś, co dzieciaki uwielbiają, może więc zawisnąć w dziecięcym pokoju.

Wielkanocnych ozdób szukaj w sklepach z dekoracjami - znajdziesz tam nie tylko styropianowe jajka (do samodzielnego pomalowania) ale również drewniane kwiatki, motylki, zajączki czy kurczaczki.

fot. Adobe Stock

Wieniec w stylu boho to hit tego sezonu. Powinien być nieco „roztrzepany" i nieregularny, wskazane jest wręcz, by pojedyncze gałązki odstawały w każdą stronę. Pięknie będzie prezentował się w domu lub mieszkaniu urządzonym w pastelowych kolorach.

Do wykonania takiego wieńca wielkanocnego nadaje się m.in. gipsówka, rumianek, azalia i jaskier.

fot. Adobe Stock

Skromny, wręcz surowy ale przyciągający wzrok, dzięki pięknym żółtym kwiatom forsycji. Z łatwością wykonasz go samodzielnie - wystarczy wykorzystać gotowy wianek z cienkich gałązek i zapleść na nim ukwiecone pędy.

fot. Adobe Stock

