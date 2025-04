Nowoczesne, oryginalne pomysły na aranżacje wnętrz znanych projektantów stawiają na kolor i fakturę ścian. To one decydują o charakterze wnętrza oraz doborze dodatków i detali. Zachęcamy do odważnych prób zmiany własnego otoczenia w prosty i mało kosztowny sposób, jakim jest nowy kolor ścian Waszego pokoju.

Marcel Wanders

Znany holenderski projektant wybrał "Marzepan” – kolor zielonego jabłka. Pomalował nim wszystko, łącznie z sufitem, meblami i wtopionymi w ściany zabawkami. Osiągnął efekt totalny.



Clay Ketter

Jedyny artysta, który nie jest projektantem. Użył koloru "Rubin” jako narzędzia do ujawnienia przeszłości wnętrza. Pomalowane ściany zestawił z odkrytymi fragmentami starych tynków.



Mattias Stahlbom

Kolorem "Czekolada” stworzył iluzję wnętrza we wnętrzu – duże brązowe prostokąty podłogi i sufitu, a między nimi meble: stół, krzesła i lampy.

Susanne Ramel

Zastosowała zgniłozielony kolor "Troll”, by stworzyć w domu oranżerię. Na ścianach i sufitach "posadziła” rośliny, które łączą ze sobą pomieszczenia.

Hellena Allard

Ukryła meble stojące pod ścianami, malując je tym samym kolorem "Landrynka”. Dzięki temu powstało wnętrze czyste, lekkie, cukierkowe.

Tekst Ewa Solarz

Zdjęcia serwis prasowy Alcro