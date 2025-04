Przygotowanie wianka z lawendy jest bardzo proste i możesz zrobić to na kilka sposobów. Wykorzystaj do tego grubszy drucik albo kartonowy stelaż oraz cienkie nici. Wianek możesz uzupełnić o sztuczne kwiaty oraz dowolne dodatki, ale najpiękniej wygląda, jeśli przygotujesz go tylko ze świeżych kwiatów.

Reklama

Spis treści:

Jeśli chcesz, aby wianek z lawendy zawisł na drzwiach albo ścianie, musisz dodać do niego wstążkę albo sznureczek, na którym bezpiecznie powiesisz gotową ozdobę. Możesz zrobić go w taki sposób, aby był widoczny albo ukryć niewielką pętelkę z tyłu konstrukcji. Możesz też zawiesić wianek na drzwiach przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej albo wykorzystać haczyki samoprzylepne.

Dekoracyjny wianek na drzwi najłatwiej przygotować z drutu. Najpierw zbierz sporą ilość lawendy i zwiąż ją w kilkanaście pokaźnych pęczków. Zrób to przy pomocy sznurka albo cienkiej nici krawieckiej w kolorze zbliżonym do łodyg lawendy.

fot. Wianek z lawendy/Pinterest

Następnie każdy pęczek przymocuj do drutu. Możesz wykorzystać tę samą nić, ale dobrym pomysłem jest uzupełnienie konstrukcji czymś bardziej trwałym, np. klejem na gorąco. Ważne jest, aby każdy pęczek był dość duży i abyś przygotowała ich sporo. Im gęstszy wianek, tym ładniejszy. Możesz także przygotować dłuższe pęczki i stworzyć bardziej "strzelisty" wianek.

Kiedy już wszystkie elementy połączysz w jedną konstrukcję, dodaj wstążkę albo sznurek. Jeśli używałaś kleju, zostaw całość do przeschnięcia, a jeśli samych nici, możesz od razu powiesić wianek w docelowym miejscu. Wianek lepiej zrobić ze świeżych kwiatów, ale jeśli chcesz, możesz wcześniej zasuszyć lawendę i stworzyć ciekawą dekorację z gotowych pęczków.

fot. Wianek z lawendy/Adobe Stock, Irina

Wianek możesz także przygotować przy pomocy kartonowego stelaża. Dostaniesz je w sklepach z produktami do robótek ręcznych oraz niektórych marketach z różnościami (np. Tedi, Action, etc.)

Wybierz stelaż o niewielkiej szerokości, aby nie było go widać spod kwiatów (chyba że masz ich naprawdę wiele i chcesz stworzyć duży wianek). Następnie pęczki lawendy przyklej do stelaża i dodaj wstążkę. Jeśli chcesz, aby twój wianek był trójwymiarowy, przyklej kwiaty po obu stronach stelaża.

fot. Wianek z lawendy/Pintetest

Gotowy wianek z lawendy możesz powiesić na drzwiach albo wykorzystać do dekoracji innych części mieszkania. Doskonale będzie wyglądał powieszony na ścianie, pomiędzy galerią zdjęć lub oprawionych w ramkę grafik. Zarówno w minimalistycznej wersji, jak i ozdobionej bibelotami czy światełkami będzie prezentować się doskonale i stworzy przyjemny klimat w mieszkaniu.

Wianek lawendowy świetnie sprawdzi się także w sypialni, powieszony nad łóżkiem albo przy komodzie. Zapach, który wydziela roślina, uspokaja, ułatwia zasypianie i sprawia, że częściej towarzyszy ci pozytywny nastrój.

fot. Jak wykorzystać wianek z lawendy/Pinterest

Zamiast wieszać wianek, możesz także postawić go na stole lub półce i wstawić do środka dekoracyjny wazon, świeczkę albo dowolną kompozycję, np. las w słoiku. Tak przygotowana ozdoba będzie pięknie wyglądać w centralnej części stołu, przyozdobiona półprzezroczystą wstążką albo gałązkami.

Możesz także powiesić je na oknie. W kompozycji z dekoracyjnymi zasłonami będzie tworzyć idealny klimat w mieszkaniu.

fot. Jak zrobić wianek z lawendy/Adobe Stock, Irina

Reklama

Czytaj także:

Ile razy i jak przycinać lawendę?

Przetwory z lawendy

Rośliny, które odstraszają komary