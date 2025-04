Wąska szafka na buty to idealne rozwiązanie do mieszkań i domów z wąskim holem. Jej zaletami jest to, że:

nie zabiera zbyt dużo cennej przestrzeni,

można ją zamontować w niewielkiej wnęce,

pozwala lepiej zachować porządek wewnątrz, gdyż buty ułożone są w jednym rzędzie,

wygodnie z niej korzystać.

Kupując tego typu mebel, warto jednak wcześniej pomyśleć o tym, ile par obuwia i jakie wielkości butów chcemy w niej przechowywać. Nie każda szafka bowiem swobodnie pomieści wysokie kozaki czy kalosze lub buty w rozmiarze 45. Na dużą ilość butów warto kupić wysoką szafkę z kilkoma poziomami.

Wąska szafka na buty – jaką wybrać?

Zanim pojedziesz do sklepu, po wymarzony mebel. Zmierz miejsce, w którym miałaby stać szafka na buty. Zastanów się też, jaka szafka będzie dla ciebie najbardziej praktyczna. Do wyboru masz:

Wolnostojącą

To najprostszy rodzaj szafki. Po przywiezieniu ze sklepu należy złożyć ją w całość i postawić w pożądanym miejscu. Aby zajmowała jak najmniej przestrzeni w holu i idealnie przylegała do ściany, trzeba wyciąć fragment listwy podłogowej.

Mając jednak małe dzieci (z przyczyn bezpieczeństwa), należałoby rozważyć dodatkowe mocowanie do ściany, aby szafka nie przewróciła się na malucha, gdy ten np. próbowałby się po niej wspinać.

Mocowaną do ściany

Wybierając taką szafkę, należy pamiętać, że różne rodzaje ścian wymagają różnych typów mocowań. Używaj zawsze śrub i wkrętów odpowiednich do ścian w twoim domu. Czasami trzeba je dodatkowo dokupić, gdyż nie ma ich w gotowych zestawach. Na rynku dostępne są różne warianty tych szafek – na 2 lub 4 nóżkach albo bez nóżek. Wszystkie wymienione typy prezentujemy w naszej galerii.

Na co warto zwrócić uwagę przy zakupie?

Rozglądając się za wymarzonym meblem, warto rozważyć kilka kwestii:

czy szafka ma otwory zapewniające wentylację,

staranność wykonania (np. czy posiada gładkie boki bez zaślepek, czy widoczne boki oklejone są obrzeżem ABS),

łatwość utrzymania w czystości (mają powierzchnię nadającą się do przecierania wilgotną szmatką, nie wymagają specjalnych środków czyszczących, powierzchnia jest plamoodporna),

reprezentacyjność (przedpokój to przecież wizytówka każdego domu),

jakość materiałów (nawet jeśli wybierasz mebel niedrewniany, możesz znaleźć taki, który posłuży ci bez zarzutów na wiele lat).

