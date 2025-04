W sklepach Sinsay dostępne są nie tylko ubrania i dodatki, ale również linia pięknych dodatków do domu - do salonu, sypialni, łazienki, kuchni i oraz śliczne gadżety do pokoju dziecięcego.

Wszystkie wybrane przez nas dodatki pochodzą z najnowszej kolekcji Scandi Glam. Kupisz je stacjonarnie i online.

Okrągłe poduszki z przeszyciami Sinsay, cena 29,90 zł

Okrągła poduszka w stylu vintage uszyta z miękkiego weluru to elegancki dodatek do każdej sypialni.

Poduszki dostępna są w 2 kolorach:

pudroworóżowym

błękitnym.

fot. Okrągłe poduszki Sinsay/Materiały prasowe

Świece zapachowe Sinsay, cena 19,90 zł

Czym byłaby sypialnia bez świec zapachowych? Sinsay w swojej ofercie ma naprawdę duże (aż 530 gramowe) świece w szklanych opakowaniach, które po wypaleniu możesz ponownie wykorzystać np. jako pojemniki do przechowywania.

Świece dostępne są w 4 kolorach i zapachach:

szarobłękitnym (imbir i sól morska),

różowym (jaśmin),

bordowym (owoce leśne)

białym (wanilia i migdał).

fot. Świece zapachowe Sinsay/Materiały prasowe

Koce z dekoracyjnym wykończeniem Sinsay, cena 29,90 zł

Miękki, ciepły koc to niezastąpiony dodatek do sypialni. Te mają wymiar 130x160 cm i kupisz je w 8 kolorach:

bordowym,

czarnym,

żółtym,

różowym,

błękitnym,

kremowym,

miętowym,

ciemnoszarym.

fot. Koce Sinsay/Materiały prasowe

Plakaty na ścianę Sinsay, cena 19,90 zł

W kolekcji Living Glam znajdziesz również 2 plakaty - jeden z nich przedstawia piwonie w powiększeniu a drugi marmurowy print ze złotymi detalami. Oba mają wymiary 30x40 cm.

Pięknie będą prezentować się zarówno na białych ścianach, jak i tych pomalowanych na jeden z najlepszych kolorów do sypialni.

fot. Plakaty Sinsay/Materiały prasowe

Złote doniczki Sinsay, cena 15,99 zł i 19,99 zł

W sypialni warto mieć przynajmniej jedną roślinę (zobacz najlepsze kwiaty do sypialni) - obowiązkowo w pięknej, na przykład złotej doniczce.

W Sinsay dostępne są w dwóch rozmiarach: 11x11x18,5 cm oraz 15x15x26,5 cm. Ta mniejsza kosztuje 15,99 zł, a większa 19,99 zł.

fot. Doniczki Sinsay/Materiały prasowe

