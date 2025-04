Reklama

Najnowsze trendy kolorystyczne we wnętrzarstwie idealnie wkomponowują się w barwy zbliżającej się jesieni. Nasycona czerwień, pomarańcz i fiolet należą obecnie do palety ulubionych kolorów projektantów. Dla niektórych inspiracją były barwy egzotycznej roślinności Orientu, inni czerpali pomysły z "własnego podwórka". Rudziejące liście, czerwone jabłka czy śliwkowe fiolety węgierek to przecież najbardziej swojskie barwy polskiej jesieni...

Korale królowej



Nostalgiczne wspomnienie mórz południowych. Koncepcja łazienki, w której modny motyw koralowca pojawia się w kilku wymiarach: na płytkach ceramicznych, jako wieszaki, jako podpórki pod półki i blat (metal malowany). Plus meble, lustra i oryginalna południowoazjatycka umywalka (brąz niklowany). Wszystko ręcznie wykonane. Proj. Paola Navone dla firmy Viva Ceramica. Premiera we wrześniu na targach Cersaie w Bolo

Dla młodych...



...przede wszystkim duchem. Podłoga winylowa „New Generation”: kolor, energia – pełna ekspresja. Odporna na ścieranie, łatwa w czyszczeniu. Szerokości 2, 3, 4 m. Grubość 2,6 mm. Cena 24 zł/mkw., Tarkett

Do kawalerki



Niewielki funkcjonalny mebel. Idealny do małego mieszkania. Kanapę można zamówić w wersji z rozkładanym łóżkiem lub schowkiem. Obicie łatwo dopasować do każdego wnętrza – do wyboru skóra – 100 kolorów, lub tkanina – 300 barw i wzorów. Cena – komplet: trzyosobowa kanapa rozkładana i dwa fotele (skórzana tapicerka) 8300 zł, Kler

Wielkie brawa



Dla projektanta Macieja Karpińskiego i twórców marki OGGI za kolekcję Miyo. Jest tu wszystko, co modne: nawiązanie do lat 50., wysokiej jakości laminaty i efektowne szklane drzwiczki, białe, brązowe lub czerwone, zdobione białym ornamentem. Dopracowany detal i przemyślany system, który pozwala zestawić niepowtarzalny mebel do każdego wnętrza. Moduł podstawowy: komoda (3 rozmiary), dodatkowo nadstawka, regał lub wiszące półki. Cena zestawu od 1899 zł do 3399 zł, www.oggi.pl

Rząd krzeseł



Wszystkie wdzięczne i lekkie. Krzesła „Fu” to projekt For Use dla firmy MDF Italia. Nowoczesne, choć powstały na fali powrotów do lat 60. Design, który się nie starzeje. Siedzenie z lakierowanego na biało fibreglassu, tapicerowane, baza obrotowa albo na nogach-płozach z lakierowanego aluminium. Wym. 45x51x76/45h cm i 47x66x71/43h cm. Ceny: obrotowe od 2790 zł, na nogach-płozach od 1960 zł, Idea + Forma

Egzotyczna jesień





Egzotyka azjatyckiej roślinności w wydaniu IKEA ma zadziwiająco wiele podobieństw do naszej rodzimej "złotej jesieni". Burgundy, nasycone pomarańcze, amaranty i fiolety, to kolory, które nadadzą wnętrzu charakter orientu, ale i świetnie skomponują się z jesienną aurą za naszymi oknami. Eleganckie, efektowne i przytulne będą znakomicie umilać długie jesienne wieczory.

INEZ BLAD Poszewka

INEZ LÖV Poszewka do poduszki 29,99 PLN

ANDREA Poszewka do poduszki 39,99 PLN

ANDREA Poduszka pomarańczowo-beżowa

ANDREA RAND Poszewka



ANDREA SATIN Komplet pościeli kolor różowy/wielobarwny

Opracowanie ES, IŁM, MT, AG

Zdjęcia serwisy prasowe