Styliści wnętrz dzielą się dla Was swoimi cennymi radami! Warto z nich skorzystać! Różnorodność stylów wnętrzarskich, z których możemy czerpać inspiracje, jest ogromna. W każdym z trendów ważną rolę pełnią odpowiednio dobrane dodatki. Jak dopasować ozdoby do najpopularniejszych stylów podpowiada nam Hanna Maruta, stylistka marki home&you.

Reklama

Shabby chic – romantycznie i przytulnie

Celowo postarzane meble, pastelowa kolorystyka i dekoracyjne tkaniny to najważniejsze cechy stylu shabby chic. Trend ten nawiązuje do sielskiej atmosfery wiejskich posiadłości. Pełen jest niestandardowych połączeń – przedmiotów nowoczesnych i starodawnych, masywnych mebli oraz subtelnych dekoracji. – Zadaniem dodatków w stylu shabby chic jest sprawienie, aby pomieszczenie stało się przytulne, komfortowe i romantyczne. Idealne będą zatem ozdoby w kolorze białym, w odcieniach pudrowego różu, błękitu czy jasnej zieleni. Przewodni motyw dekoracyjny powinny stanowić kwiaty (zwłaszcza róże), motyle, jak również koronki czy hafty. We wnętrzu nie może też zabraknąć różnorodnych bibelotów: obrazków, zdjęć, ozdobnych figurek oraz świec – mówi Hanna Maruta, główna stylistka marki home&you.

Funkcjonalny minimalizm

W ostatnich latach niesłabnącą popularnością cieszą się aranżacje wnętrz w stylu minimalistycznym. Cechują go przede wszystkim: prostota form, ograniczona paleta barw i funkcjonalność przedmiotów. – Jeśli chcemy stworzyć minimalistyczne wnętrze, postawmy na akcesoria w klasycznych odcieniach – białym, czarnym lub szarym. Dla kontrastu możemy dobrać ozdoby, np. poduszki, wazony lub ramki na zdjęcia, w jednorodnym, wyrazistym kolorze: czerwonym lub fioletowym – podpowiada stylista marki home&you. Pamiętajmy też o odpowiednich materiałach, jak metal, szkło lub naturalne drewno, które nadają pomieszczeniom nowoczesny, industrialny charakter. W kuchni mogą to być np. metalowe pojemniki na przyprawy lub naczynia z przezroczystego szkła, a w łazience jednobarwne akcesoria z drewnianymi wykończeniami.

Ekstrawagancja w stylu glamour

Zupełnym przeciwieństwem minimalistycznych wnętrz jest pełen przepychu styl glamour. Tym, co go wyróżnia, jest z pewnością bogactwo i różnorodność ozdób. – Pomieszczenia utrzymane w stylu glamour wypełnione są dodatkami, które błyszczą i przykuwają uwagę. Są to dekoracje wykonane z połyskujących tkanin lub mieniących się materiałów. Odpowiednimi ozdobami będą akcesoria: świeczniki, wazony, patery – w kolorze złotym lub srebrnym, z licznymi ornamentami czy drobinkami brokatu. Łączyć możemy też różne faktury i desenie. Dla uzyskania jeszcze lepszego efektu, postawmy na ciemniejsze barwy tekstyliów oraz duże i dekoracyjne dodatki – lustra, lampy, ramki na zdjęcia – doradza Hanna Maruta z home&you.

Reklama

Więcej:

Oświetlenie w stylu glamour

Poznaj styl rustykalny

Przegląd złotych dodatków do wnętrz