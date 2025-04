Łazienka to miejsce w którym powinniśmy w pełni czuć się swobodnie i komfortowo. Pamiętajmy, że projektując łazienkę musimy umiejętnie zapanować nad przestrzenią. Nawet jeśli jest jej stosunkowo niewiele, co niestety jest często spotykane (szczególnie w mieszkaniach w bloku) przyda się odrobina dystansu i świeżego spojrzenia na nowy wizerunek naszej łazienki.

To wnętrze powinno być przede wszystkim wygodne, funkcjonalne i praktyczne. Nie zapominajmy również o jej wyglądzie i stylu jaki chcielibyśmy uzyskać. Jest wiele elementów, które pozwolą nam swobodnie lawirować łazienkową przestrzenią. W przedstawionych poniżej propozycjach możemy przekonać się, że to właśnie jej kolor, deseń, schowki, sprytne zestawienie luster czy światła pozwoli dowolnie modyfikować łazienkę bez obawy na przytłoczenie czy chaos.

Projekty małych łazienek - na co przede wszystkim zwracać uwagę?

Parafrazując znane powiedzenie: mała łazienka, duży kłopot, duża łazienka - mały kłopot! Największy problem w urządzaniu niewielkich pomieszczeń polega na połączeniu:

funkcjonalności

estetyki

przestrzeni.

Projektując małą łazienkę, musisz pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach, dzięki którym uda ci się połączyć te najważniejsze kwestie!

1. Klasyczny deseń

Co szczególnego jest w tych łazienkach? Moim zdaniem przede wszystkim subtelne zestawienie drobnych kafli kontrastujących ze śnieżną bielą mebli. Nawet jeśli projekt zakładał kafelki, które na pozór mogły by dodatkowo napełnić nam wnętrze, to w połączeniu z jasną armaturą łazienkową tworzy przyciągający dla oka zestaw.

Fot.v23.org, freshome.com

2. Moc koloru w łazience

Oto łazienki, które wręcz elektryzują kolorem. Ich styl opiera się na barwie, która z czystą przyjemnością wizualnie uporządkowuje nam wnętrze. Mocny kolor może subtelnie powiększyć łazienkę. Zadba również o to, by to właśnie na nim skupić wzrok, nim zaczniemy detal po detalu analizować przestrzeń w jakiej się znaleźliśmy. Dodatkowo, jeśli kolor będzie przywoływał na myśl przyjemne chwile, sprawi, ze nawet w małej łazience będziemy czuć się komfortowo i wygodnie.

Fot. Freshome.com

3. Wrażenie "sterylności"

Jeśli łazienka to nie tylko pomieszczenie, gdzie znajdziemy wannę, toaletę i umywalkę, ale również wiele niezbędnych drobiazgów, bez których trudno nam się obejść, dobrze jest zastosować odpowiedni balans między wyposażeniem, a przeważającym stylem. Tutaj doskonale sprawi się śnieżna biel w którą wręcz wtapia się armatura i podstawowe wyposażenie łazienkowe.

Fot. Freshome.com

4. Ścienne modyfikacje

Nowoczesne rozwiązania mogą okazać się niesamowicie zbawienne, szczególnie dla małych wnętrz. W tym przypadku ściana "ratuje" nam łazienkę. Jedna propozycja zakłada duże przestrzennie rozlokowane kafle, wręcz wtopione w ścianę, kontrastujące z szarością marmuru, który doskonale podkreśla jej walory i znaczenie. Druga propozycja przedstawia zastosowanie podziału łazienki. Ta "sama" ściana oddziela prysznic od umywalki. Pomysłowe i bardzo praktyczne. Wizualnie przestrzeń nabiera na znaczeniu.

Fot. Freshome.com

5. Sprytne rozwiązania

Jeśli ścianie zostanie nadana dwutonowość, która otrzymamy poprzez zestawienie tynku strukturalnego lub kafli z gładką ścianą, sprytnie wydzieli przestrzeń. Nawet skosy w łazience można pomysłowo wykorzystać na jej korzyść. Tak wykorzystany skos, przy którym znajdzie się np. wanna to doskonałe rozwiązanie, aby podkreślić przyjemność płynącą z porannej kąpieli oraz rozświetlenia wnętrza tak, aby każdy kąt został odpowiednio zaakcentowany.

Fot. goodshomedesign, familyhandyman.com

