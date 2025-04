Urocze dekoracje do pokoju dziecięcego - Dekornik

Zobaczcie dekoracyjne załóżkowniki, naklejki, bordery i mapy, które stylowo ozdobią pokoik dziecięcy!



Reklama

Fot. Materiały prasowe Dekornik



Każda mama (i każdy tato) wie, że piękny i czysty pokój dziecięcy to spore wyzwanie. Zwykle jest tak, że ściany się brudzą tak naturalnie - od opierania się, od pościeli oraz tak specjalnie - od kredek, odciskania rączek i innych zabaw manualnych.

Dekornik zaprojektował kolekcję załóżkowników, które ozdabiają pokoje dziecięce i zabezpieczają strategiczne (czytaj: najczęściej brudzące się) miejsca na ścianach.

Przykładowe dekoracje:

Załóżkownik i tablica w jednym. Załóżkowniki, szczególnie te w kolorze czarnym, mogą także służyć jako tablice do pisania kredą. Wystarczy je przetrzeć mokrą szmatką, a powierzchnia naklejki znów jest czysta i gotowa do pisania po niej kredą. Można zapisać tabliczkę mnożenia, wiersz do nauki na pamięć czy po prostu KOCHAM CIĘ!

Bordery - dla malucha i starszaka. Dzieci pokochają je za śliczne wzory, a mamy za praktyczne zabezpieczenie ścian. Wszystkie kłopotliwe miejsca, które na skutek zabaw i codziennych czynności mogłyby się zabrudzić, staną się dzięki borderom cieszącymi oko kącikami. Bordery są odporne na drobne uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu zabawa nie skończy się rysą na ścianie czy oderwanym tynkiem. Dlatego też bordery mogą zabezpieczać strefy:

nad kołyską czy łóżeczkiem dziecięcym, nad listwą podłogową, nad blatem biurka, stolika do rysowania i innych kreatywnych zabaw przy przewijaku, w kąciku zabaw.

Border Sarenki z różowym tłem pokochają dziewczynki, a Króliki z zielonym to coś dla

chłopaków; border Góry - z czarnej tablicowej farby ucieszy zbuntowanego nastolatka,

Domki i Kropelki - idealne do kącika najmniejszych dzieci. Natomiast: Piórka, Piórka

Boho, Domki dla ptaków, Sarenka i Królik - to motywy unisex i ponad wiekiem - ucieszą

i małego, i dużego.

Reklama

Mapy na wakacje i do szkoły. Mapy z doklejanymi zwierzątkami, nazwami miast, cieszą oko i uczą. Wybór wzoru mapy jest szeroki: pastelowe, patternowe, w groszki, trójkąty,

serduszka.