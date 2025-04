5 z 8

Umywalka łazienkowa w wersji mini

Do bardzo małej łazienki to naprawdę ekstra wynalazek. Dokładne wymiary takiej umywalki to 44 x 27,5 x 14 cm. W nieco większej łazience można zestawić dwie obok siebie, co da bardzo ciekawy efekt. Umywalki Mini marki Alterna oferują salony Cortina. cena ok. 174 zł.

