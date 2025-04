Umywalki do łazienki dzieli się przede wszystkim ze względu na sposób mocowania. Są: nablatowe, mocowane do ściany i z szafką. Różnią się także wymiarami, kształtem, stylem, kolorem, materiałem, ceną.

Reklama

Na skróty:

Umywalki do łazienki oferują specjalistyczne sklepy z wyposażeniem łazienek i różne markety budowlane. W jednym ze sklepów internetowych można wybierać spośród 3000 (!) modeli umywalek.

W supermarketach bywa ich po kilkaset. Dominują modele białe. Najpopularniejsze marki to: Koło, Cersanit, Roca, Deante, Grohe, Ravak. Villeroy & Boch, Duravit, Oltens.

Przy wyborze trzeba zwracać uwagę na wymiary, sposób montażu, ale też na stylistykę. Bo umywalki mają wpływ na aranżację łazienki. Razem z lustrem i oświetleniem przy lustrze nawet decydujący.

Umywalka wisząca

Mocowana do ściany w sposób tradycyjny. Takie umywalki spotyka się najczęściej. Mówimy o nich: umywalki wiszące. Syfon albo jest osłonięty tzw. półpostumentem lub postumentem stojącym na podłodze, albo kupuje się specjalny ozdobny syfon, np.chromowany.

Ten rodzaj umywalek pasuje do łazienek tradycyjnych i nowoczesnych, w zależności od kształtu miski. Wadą jest problem z zagospodarowaniem miejsca pod umywalką.

fot. Adobe Stock

Umywalka z szafką

Mocowana na meblach (szafkach) lub, rzadziej, na stelażach. To obecnie popularne modele. Umywalki sprzedaje się w komplecie z szafką, ustawia przy ścianie i najczęściej dodatkowo mocuje do niej.

Wygląda to schludnie, estetycznie, w szafce jest miejsce, by schować zapas detergentów lub kosmetyków. Takie umywalki do łazienki mają najczęściej prostokątny kształt.

fot. Adobe Stock

Umywalka nablatowa



Stawiana na blacie. Niektórzy ten rodzaj umywalek uważają za najbardziej ekskluzywny, najodpowiedniejszy do elegancko urządzonych łazienek, z wykorzystaniem dobrej jakości materiałów.

fot. Adobe Stock

Umywalka wpuszczana w blat

Ten model zajmuje mało miejsca, stanowi więc idealne rozwiązanie do niewielkich łazienek. Weź pod uwagę, że obszar blatu jest wtedy bardzo narażony na zachlapanie i mogą powstawać na nim np. zacieki z mydła.

fot. Adobe Stock

W małej łazience nie ma miejsca na dużą umywalkę, ale też wyglądałaby ona po prostu źle - nieproporcjonalnie. Z kolei w dużym saloniku kąpielowym mała umywalka łazienkowa też robiłaby złe wrażenie.

Wielkość umywalki trzeba więc dopasować do wielkości łazienki. Jeśli miejsca jest naprawdę bardzo mało, wtedy można kupić narożną lub wąską. Najmniejsze mają szerokość ok. 28 cm. Lepsza taka, niż żadna, ale wygody przy myciu rąk czy zębów nie zapewnia.

Wygodne modele to takie, które mają szerokość 50 cm lub więcej. Umywalka nie może być też zbyt płytka, bo wtedy woda rozpryskuje się wokół niej.

Już w chwili zakupu umywalki warto wiedzieć, gdzie będzie zamontowana. Bo wtedy lepiej dobierzesz ją do miejsca. Trzeba bowiem uwzględnić swobodę ruchów. Oto kilka ważnych zasad, o których dobrze wiedzieć.

Odległość przedniego rantu umywalki od ściany montażowej, powinna wynosić około 40 cm.

Odległość umywalki od ścian bocznych - dobrze jeśli wynosi co najmniej 20 cm.

Przed umywalką powinno być co najmniej 70 cm wolnej przestrzeni.

Wszystko zależy od twoich preferencji i stylu łazienki. Oto podział umywalek łazienkowych ze względu na materiał z jakiego zostały wykonane i ich krótka charakterystyka.

Ceramiczne - najwięcej jest umywalek łazienkowych ceramicznych. Są odporne na zarysowania, rzadko ulegają stłuczeniu. Myje się je łatwo. Większość to modele białe. W tej grupie są umywalki nablatowe w formie mis, produkowane przez Ceramikę Bolesławiec i ozdobne umywalki marokańskie.

Z konglomeratu - surowcem jest zmielony kamień naturalny i żywice akrylowe. Ciekawe wzorniczo,odporne i twarde. Łatwe do utrzymania w czystości.



- surowcem jest zmielony kamień naturalny i żywice akrylowe. Ciekawe wzorniczo,odporne i twarde. Łatwe do utrzymania w czystości. Z kamienia - mogą być marmurowe, z dolomitu, granitu,onyksu, piaskowca. To ekskluzywne umywalki łazienkowe, odporne na stłuczenia i zarysowania. Trzeba je częściej czyścić niż ceramiczne.



- mogą być marmurowe, z dolomitu, granitu,onyksu, piaskowca. To ekskluzywne umywalki łazienkowe, odporne na stłuczenia i zarysowania. Trzeba je częściej czyścić niż ceramiczne. Z metalu - wykonywane są ze stali lub wykończone miedzią. Odporne, łatwe do utrzymania w czystości.



- wykonywane są ze stali lub wykończone miedzią. Odporne, łatwe do utrzymania w czystości. Szklane - robione są ze szkła hartowanego, a więc przy normalnym użytkowaniu nie pękną. Mogą być ciekawie barwione. Trzeba je częściej myć niż ceramiczne.



- robione są ze szkła hartowanego, a więc przy normalnym użytkowaniu nie pękną. Mogą być ciekawie barwione. Trzeba je częściej myć niż ceramiczne. Z drewna - wykonywane z drewna twardego, odpornego na wodę, często egzotycznego i odpowiednio zabezpieczone impregnatami. Zdają egzamin. Trzeba systematycznie je czyścić.

Najtańsze kosztują poniżej 100 zł. Jeżeli chcesz, aby umywalka służyła ci przez wiele lat, to proponujemy zrezygnować z tych najtańszych. Średniej klasy umywalka to koszt 300 - 800 zł. Ale są też modele w cenie kilku tysięcy złotych i wzwyż.

Polecamy także:

Nietypowe umywalki do łazienki

Stylowe umywalki nablatowe z oferty firmy Roca

Reklama

Szafka łazienkowa z umywalką - wygodny zestaw do wielu łazienek