Umywalka nablatowa kojarzyła się do niedawna tylko z luksusowymi łaźniami i salonami SPA. Teraz coraz częściej trafia nawet do małych domowych łazienek i... trzeba przyznać, że dodaje im uroku

Umywalka nabtalowa nadaje się do każdej łazienki, także tej małej. Nie zajmie więcej miejsca, niż klasyczna, a przestrzeń na blacie daje dodatkowe miejsce np. na pojemnik na kremy, szczotki itp. Wybór modeli jest duży.

Kształty umywalek nablatowych

Wybór kształtów i rozmiarów jest spory. W ofercie różnych producentów znajdziesz więc umywalki:

kwadratowe

okrągłe

owalne

prostokątne

o kształtach nieregularnych, np. muszli.

Materiały umywalek nablatowych

Umywalki mogą być wykonane także z różnych materiałów. Najbardziej popularne są:

ceramiczne (takie modele dominują)

szklane

stalowe

miedziane

drewniane

kamienne

z konglomeratu (przypominają kamień)

Niezwykle urokliwe są ceramiczne umywalki nablatowe w kształcie misy, malowane w marokańskie kolorowe wzory. Unikatowe umywalki nablatowe, gliniane, ręcznie malowane i wypalane oferuje również nasz rodzimy "Boleslawiec". Jest to etno w polskim wydaniu. Co ważne, są one odporne na plamy, środki chemiczne, ścieranie i zarysowanie szkliwa, zmiany temperatury.

Ceny umywalek nablatowych, w zależności od modelu, rodzaju materiału zaczynają się od ok. 90 zł, ale mogą przekraczać 1000 zł.

Prosta, czy ekstrawagancka? Jaką umywalkę wybrać do łazienki?

Trzeba wybrać model pasujący nie tylko stylem, ale też wymiarami do blatu i do wielkości łazienki. Dla wygody dobrze jest mieć tego typu umywalkę o średnicy lub szerokości nie mniejszej niż 40 cm. Za optymalne uznaje się 60 cm. Zwróć uwagę także na głębokość. Jeśli misa będzie za płytka, woda będzie chlapać blat i podłogę. Ważnym parametrem (przy montażu) jest też wysokość od podłogi do górnej krawędzi umywalki. Powinna ona wynosić ok. 90 cm.

Blat musi być przede wszystkim wytrzymały (dopasowany do wagi umywalki) i odporny na wilgoć. Najlepiej sprawdzi się blat z lakierowanej plyty MDF, wykończony płytkami ceramicznymi, z kamienia, ze szkła hartowanego, z konglomeratu (kompozytu) i z dobrze zabezpieczonego egzotycznego drewna.

Montaż umywalki opartej na blacie nie jest trudnym zadaniem i powinnaś poradzić sobie z nim bez pomocy fachowca. Jak to zrobić?

Postaw umywalkę na dobrze zamocowanym blacie. Oceń czy stoi stabilnie i jest należycie wypoziomowana.

Zaznacz na blacie ołówkiem miejsce na otwór na podłączenie odpływu. Jeśli umywalka nie ma fabrycznego otworu na baterię,to należy na blacie zaznaczyć także miejsce na wykonanie dodatkowego otworu na baterię.

Wywierć zaznaczony otwór lub otwory.

Zamontuj baterię i syfon.

Uszczelnij dobrze silikonem krawędź między umywalką a blatem. Dociskaj przez kilka minut, aby silikon zasechł i sprawdź szczelność.

