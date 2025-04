Jeśli twoje dzieciństwo przypadało na lata 80. i 90., to z pewnością pamiętasz zakręcone świece w świecznikach. Wróciły do łask - pojawiają się w aranżacjach architektów, projektantów i magazynach z modą wnętrzarską. Jak zrobić zakręcone świece? Z pomocą przychodzi Instagram.

Twisted candle wymaga odrobiny cierpliwości i wprawy. Nie bój się eksperymentować i kup od razu kilka świec. Bardzo modnym odcieniem w aranżacji wnętrz (i nie tylko) jest pastelowy fiolet. Smukłe, proste świece w lawendowych kolorze kupisz w IKEA.

Pamiętaj, by do tego projektu DIY wybierać świece mające w składzie 100% stearyny. To ważne - dzięki temu świeca pali się jasnym płomieniem i bardzo długo zachowuje swój kształt.

Spiralne świece ozdobią każde pomieszczenie: będzie pasować m.in. i do salonu w stylu boho. Prawdziwe trendsetterki stworzą dzięki nim wyjątkowy klimat w swoich minimalistycznych mieszkaniach lub łazienkach w loftowym stylu.

Do wykonania spiralnej świecy potrzeba:

min. 2 proste smukłe świece (długie),

gorąca woda,

naczynie żaroodporne,

ręcznik papierowy,

deska.

Jak zrobić skręconą świecę

Świece włóż do naczynia z gorącą wodą - nie może być wrząca. Odczekaj 10 minut, aż zmiękną. Następnie wyjmij świece i osusz ręcznikiem. Dwie świece postaw obok siebie na desce (możesz owinąć ją folią aluminiową) i zacznij splatać ze sobą. Jeśli chcesz skręcić pojedynczą świecę - rozwałkuj ją delikatnie wałkiem i skręć wokół własnej osi. Po skręceniu dwóch świec, knot jednej ze świec utnij i uformuj. Świece opłucz zimną wodą, by utrwalić ich kształt.

