Szukasz inspiracji do mieszkania? Cenisz sobie jakość i wygodę? Podpowiadamy wyjątkowe inspiracje luksusowych apartamentów, które skuszą każdego.



Fot. Freshome.com



"Diabeł tkwi w szczegółach!" To właśnie one nadają kształt naszej przestrzennej wizji przy aranżacji mieszkania. Aby stworzyć coś niezwykle unikalnego, co będzie wizytówką klasy i dobrego smaku domowników, warto zestawiać ze sobą wysokiej jakości materiały o nienagannym wzornictwie, pomysłowo połączone z błyskiem i subtelnością dekoracji wraz z efektownymi i nietuzinkowymi meblami o nowoczesnej fakturze.

To wszystko sprawia, że wnętrze staje się luksusowe i niezwykle eleganckie, nie zapominając przy tym o wygodzie i praktyczności miejsca. Tak właśnie, powstają luksusowe i bardzo nowoczesne mieszkania dla spragnionych awangardy i komfortu. Oto kilka najciekawszych przykładów!

Wybierz kolor - świeży i decydujący

Te najpiękniejsze aranżacje skupiają się, zwykle na jednaj decydującej barwie, które nasyca wnętrze. Podkreśla jego znaczenia i dodaje mu wzniosłości.

Otwórz przestrzeń - pozwól sobie oddychać!



Przestrzenne wnętrza pozwalają rozwinąć kreatywność i szybko zregenerować siły, nie spuszczając z oczu, tego co dla domowników najważniejsze - rodzinnych chwil.

Zadbaj o światło - nastrój się pozytywnie!



Niczym nie ograniczony dostęp do dziennego światła, to nowoczesny i odważny akcent luksusowych wnętrz. Co najważniejsze, stanowi nie tylko element dekoracyjny, ale również funkcjonalny. Takie jasne wnętrza, nabierają elitarności i wyrafinowania w każdym jego akcencie.

Miękkość i szyk - pozwól sobie na relaks



To o czym już wspominałam to oczywoście materiał z jakiego będą wykonane nasze meble, szczególnie kącik wypoczynkowy. Wśród elitarnej awangardy najnowszych trendów, znajdzimy szenile, żakardy, welur oraz wciąż przodującą skórę, która będzie wyjątkowo odporna i trwała w zastosowaniu.

Stwórz tajemnicę - działaj na podświadomość



Luksus niejako jest nieodłącznym kompanem enigmatycznego i zadziwiającego wnętrza. Osiągniemy je m.in. poprzez fascynujące obrazy czy zaskakujące dekoracje. Całość dopełnia wieczorne, przyciemnione światło.

Fot. Freshome.com